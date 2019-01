Mazda MX-5 - La spider più venduta di sempre compie 30 anni FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 26 gennaio 2019) Al Salone di Chicago, in programma dal 9 al 18 febbraio, laesporrà la MX-5 30thversary Edition, unedizione a tiratura limitata con la quale la Casa celebrerà i primi 30della Miata. Proprio così: 30. La vettura fu infatti presentata per la prima volta il 10 febbraio del 1989, nella stessa vetrina dellIllinois.Lintuizione. Ma lidea di unaeconomica della casa di Hiroshima, che esaltasse il piacere di guida, può farsi risalire addirittura al decennio precedente. Più precisamente, al 1978, quando il leggendario Kenichi Yamamoto, allepoca Head of research and development, chiese al giornalista Bob Hall quale auto avrebbe dovuto produrre in futuro il marchio giapponese. Hall, che sarebbe stato poi assunto dalla Casa, suggerì una scoperta allinglese come quelle di una volta, di cui il mercato era in quel momento orfano.Il via. La roadster ottenne il ...