Matteo Salvini ancora contro i grillini | si alla Tav

Diciotti. I grillini voteranno per fare processare Matteo Salvini : “Il Movimento 5 stelle voterà l’autorizzazione a procedere per Salvini”. Ad annunciarlo il senatore grillino Gianluigi Paragone. I pentastellati voteranno “sì”

Vittorio Feltri : "Matteo Salvini e una sconcia manovra di palazzo. Ma il processo sui migranti lo farà volare" : Praticamente assolto dalla giustizia ordinaria per la questione della nave Diciotti, che tutti immagino ricorderanno, adesso Salvini deve subire l' assalto, la persecuzione, del Tribunale dei ministri che, invece, lo vuole processare, accusandolo di aver chiuso i porti ai migranti. Non sappiamo come

Paolo Becchi : "Perché Matteo Salvini deve evitare il processo politico". Drammatico rischio per l'Italia : Non accade mai, ma se ti chiami Matteo Salvini può succedere. Ogni volta che la Procura della Repubblica (la magistratura inquirente) chiede l' archiviazione nei confronti dell' indagato, quasi sempre il Tribunale (la magistratura giudicante) dispone l' archiviazione. È raro che un Tribunale faccia

Sea Watch - Matteo Salvini ribalta la storia : "Denuncia la Ong - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" : Contrattacca, Matteo Salvini, e sul caso della Sea Watch3 ribalta la storia: il Viminale, spiegano fonti del Ministero degli Interni, sta "raccogliendo gli elementi per valutare una denuncia per tutti i membri dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Leggi anche: "La Sea W

Aiuta immigrazione clandestina! Matteo Salvini vuol denunciare Sea Watch : "Il Governo della Repubblica Italiana invita il Governo del Regno dei Paesi Bassi a predisporre, con urgenza, gli adempimenti relativi all'organizzazione della presa in carico e del trasferimento in territorio olandese dei 47 migranti a bordo della nave olandese Sea Watch". E' quanto si legge nella lettera che il Viminale ha inoltrato alla Farnesina per contattare il governo olandese in merito alla nave attualmente ormeggiata in acque italiane a ...

Domenica In - Mara Venier sta con Matteo Salvini sui migranti : "Perché ha ragione lui" : La linea dura di Matteo Salvini conquista anche Mara Venier. La conduttrice di Domenica In parla di migranti a Un giorno da pecora su Rai Radiouno e si dice d'accordo con le politiche del Viminale: "Non vorrei entrare in qualcosa più grande di me, ma penso che bisogna mettere anche dei paletti. I mi

Matteo Salvini - una donna lo contesta alla periferia di Roma : "Assassino" - lui la ignora : Una donna con una bandiera arcobaleno sulle spalle ha urlato: "Assassino" contro Matteo Salvini, in visita alla periferie di Roma a un villino con box confiscato in via Vernio. "Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l'anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini". Dopo un lungo pe

Immigrati - Matteo Salvini : "Avviata indagine della polizia sulla Sea Watch" : "Amici degli scafisti". Così Matteo Salvini ha definito oggi senza mezzi termini la Ong Sea Watch, la cui nave è da ieri ancorata poco fuori dal porto siciliano di Augusta. Il ministro dell'Interno ha annunciato che la polizia è al lavoro per verificare se le operazioni di salvataggio messe in campo

Diciotti - Matteo Salvini a bomba : "Processatemi - rinuncio all'immunità". Scacco matto a giudici e M5s : Dopo la richiesta del tribunale dei ministri di Catania di processarlo per "sequestro di persona" per il caso della Diciotti, Matteo Salvini aveva detto che avrebbe voluto dormirci sopra. Riflettere. Capire cosa fare. E il giorno successivo, il leader della Lega tira dritto per la sua strada e confe

Diciotti - Matteo Salvini : “Immunità? Non voglio protezione - avrei voglia di andare fino in fondo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sul caso della nave Diciotti e sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti: "Non ho bisogno di protezione, altri chiedevano l'immunità perché rubavano, io invece ho applicato la legge da ministro. avrei voglia di andare fino in fondo e di essere convocato a Catania, ma il Senato è sovrano e deciderà".Continua a leggere

Matteo Salvini - i grillini dissidenti con i giudici : vogliono farlo fuori - Luigi Di Maio impotente : Un' altra busta, ma con un esito diverso. Il 1° novembre, Matteo Salvini mostrò in diretta Facebook la richiesta di archiviazione della procura di Catania in relazione al caso della nave "Diciotti". Ieri, dopo la decisione del tribunale dei ministri di rigettare quella decisione, il ministro dell' I