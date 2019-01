Marsiglia | gol al debutto per Balotelli | il colpo di testa di Super Mario non basta per

Gol Balotelli - rete all’esordio con il Marsiglia per l’attaccante : Gol Balotelli – Inizio con il botto per l’attaccante Mario Balotelli, il calciatore ha iniziato una nuova avventura dopo l’addio con il Nizza, ha sposato il progetto del Marsiglia. E’ andata in scena la partita proprio tra Marsiglia e Lilla, la partita era stata anche sospesa per il lancio di un petardo, storditi alcuni calciatori, anche Strootman. Poi la partita è termina 1-2, per i padroni di casa in rete anche Mario ...

Marsiglia - ecco Balotelli : "Mi manca solo il ritmo partita - poi il gol arriverà" : E' ufficiale: Mario Balotelli è del Marsiglia . Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata, è arrivata la firma. "Spero di rendere felici i tifosi quando inizierò a giocare - ha detto ...

Balotelli : Marsiglia - ti farò felice con i gol : ROMA - 'Conosco il pubblico di Marsiglia, e' molto esigente, ma e' giusto cosi' e io spero di poterli fare felici quando iniziero' a giocare'. Cosi' Mario Balotelli nel giorno della sua presentazione ...

Calciomercato - Balotelli si presenta : 'All'Olympique Marsiglia per rifarmi. Parlerò con in gol' : "La storia del Marsiglia non la conosco bene, ma so che ha vinto Champions e conosco anche ex giocatori che hanno militato nel club. L'OM è una società grande e famosa nel mondo, anche in Italia . Nella squadra di oggi ci sono 4-5 giocatori che conosco, come ad esempio Rami con cui ho già giocato, alcuni dei miei nuovi compagni mi hanno già scritto. Io non ho nessuna ...

Balotelli : 'Finalmente a Marsiglia. Parlerò con i gol' : È una grande società famosa nel mondo, anche in Italia quando ero piccolo. Oggi ci sono 4-5 giocatori che conosco già, come Rami. Non ho nessuna pretesa, voglio solo fare parte del gruppo e aiutarlo ...

Diretta Marsiglia Apollon/ Risultato live 1-3 - info streaming : eurogol di Stylianou! : Diretta Marsiglia Eintracht, streaming video e tv: al Vélodrome le due squadre chiudono la loro Europa League, delusione totale per i francesi.