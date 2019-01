Mara Venier | appello a Barbara D’Urso | “Vieni a Domenica In | non può finire amicizia per

Mara Venier sarebbe avere bello la D’Urso a Domenica In : Mara Venier durante l’intervista rilasciata al programma “Un Giorno da Pecora”, ha invitato la sua amica Barbara d’Urso a Domenica in: «Invitare Barbara D’Urso a ‘Domenica In’? E’ una bella idea, sarebbe bellissimo, e perché no? Barbara, vieni ospite da me, e poi verrò io da te. sarebbe carino uno scambio, faccio questa proposta: tra donne bisogna esser solidali». Mara Venier ha risposto così alle domande di ...

Mara Venier invita Barbara D’Urso a Domenica In : Mara Venier ospite al programma “Un Giorno da Pecora”, invita Barbara d’Urso a Domenica in: «invitare Barbara D’Urso a ‘Domenica In’? E’ una bella idea, sarebbe bellissimo, e perché no? Barbara, vieni ospite da me, e poi verrò io da te. Sarebbe carino uno scambio, faccio questa proposta: tra donne bisogna esser solidali». Mara Venier ha risposto così alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro sulla presunta ...

Mara Venier : “Matteo Salvini mi fa sangue” : “Giuseppe Conte? È un signore elegante, Matteo Salvini è più sanguigno, è uno che ‘fa sangue’. Parla con la pancia e arriva alla pancia con le persone. Alle donne secondo me piace perché è godereccio: pubblica foto mentre fa l’amatriciana, o mangia la Nutella”. A dirlo è Mara Venier, ospite del programma radio Un Giorno da Pecora. “Non vorrei entrare in qualcosa più grande di me, ma penso che bisogna mettere ...

‘Domenica In’ cambia orario : gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 27 gennaio 2019 : Eccezionalmente la 20esima puntata del contenitore di Rai Uno va in onda in versione ridotta a partire dalle 15.35

Mara Venier : parla del successo di 'Domenica in' e invita Barbara D'Urso in trasmissione : E' una stagione d'oro per Mara Venier, che al suo ritorno in Rai, dopo la fortunatissima esperienza a Canale 5 nel programma Tu Si Que Vales, ha fatto rinascere Domenica in, ossia il programma che l'ha consacrata come signora della domenica. Si tratta della decima conduzione per la presentatrice veneta prevalendo per nove volte a quattro sul competitor Domenica Live, su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso che dalla prima puntata del 2019 si è ...

Mara Venier invita Barbara D’Urso come ospite a Domenica In : Barbara D’Urso ospite a Domenica In? L’invito di Mara Venier La regina della Domenica della Tv di Stato Mara Venier ha invitato Barbara D’Urso a Domenica In. Intervistata a ‘Un Giorno da Pecora’, il programma condotto su Rai Radio1 da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la conduttrice ha parlato della presunta rottura dell’amicizia con la collega per colpa del trionfo del contenitore Domenicale di Rai1 a discapito ...

