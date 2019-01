Manovra | Durigon | Si va nella direzione della piena occupazione

Manovra - Durigon : i testi sono pronti : 10.28 "I testi sono pronti , sono stati validati dalla Ragioneria generale dello Stato e dai ministeri". Ad affermarlo a Radio anch'io è il sottosegretario al Lavoro, Durigon , a proposito del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni. "Si sta affrontando un documento molto esaustivo delle due azioni e oggi ne parleremo col premier e i vicepremier per poi portarlo in Consiglio dei ministri", ha spiegato. Gli interessi sul prestito bancario ...

Manovra - Durigon (Lega) : “Reddito cittadinanza e quota 100 restano sicuramente. Art.18? Non è nel contratto di governo” : “ quota 100 e reddito di cittadinanza ? Queste misure ci sono, permangono, hanno le coperture, probabilmente abbiamo delle risorse in più che ci ha richiesto l’Europa sui famosi investimenti. Non c’è mai stato alcun dubbio da parte nostra”. Sono le parole di Claudio Durigon , deputato della Lega e sottosegretario del Lavoro, intervistato nella trasmissione radiofonica “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano ...

Manovra - il sottosegretario Durigon (Lega) : “Quota 100 e reddito costano meno”. Spread in calo : “Stiamo ragionando, c’è una riflessione in corso per arrivare a una valutazione definitiva sui conteggi. Poi, non so se scriveremo 2,3% o altro”. Dopo le aperture delle scorse ore del governo sulla Manovra e dopo l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e Juncker, il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, ha rivelato che alcuni aggiustamenti potrebbero essere fatti proprio sulle due riforme principali ...