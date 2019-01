Maltempo Sicilia | Anas libera dalla neve le provinciali nel Palermitano

Maltempo Sicilia : attivato il fondo di solidarietà per i danni all’agricoltura : Ottenuto a fine dicembre da Bruxelles il placet sul regime di aiuto, la Regione Siciliana è pronta ad attivare subito il proprio fondo di solidarietà per i gravi danni subiti dalle aziende agricole dell’Isola nel 2018. Le risorse a disposizione per il prossimo biennio, gia’ stanziate dal governo Musumeci, ammontano a cinque milioni di euro. Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha emanato le disposizioni attuative che ...

Maltempo - depressione nel mar Tirreno : forti nevicate fino in collina su Sicilia e Sardegna : [flowplayer id="146699"] Un vasto vortice ciclonico sviluppatosi nel mar Tirreno, con pressione sprofondata sin sotto i 980hpa, sta coinvolgendo gran pare del centro-sud ed in particolar modo i...

Allerta gialla per Maltempo in Sicilia : pioggia e neve : maltempo per oggi in Sicilia. Lo annuncia una nota del Dipartimento della Protezione Civile. Oggi, 24 gennaio, Allerta gialla per pioggia e neve.

Maltempo Sicilia : per Palermo il 2018 è stato l’anno della pioggia (+66%) : Nel 2018 il giorno più freddo a Palermo è stato il 14 febbraio, con 6 gradi e il giorno più caldo il 22 luglio, con 35,7 gradi ( (nel 2017 il giorno più caldo era stato il 28 giugno, con 40,9 gradi). Si sono registrati 128 giorni di pioggia (in netto aumento rispetto al 2017), per complessivi 826 millimetri di pioggia (+66,1% rispetto al 2017). A differenza del 2017, che aveva fatto registrare lunghi periodi di assenza di precipitazioni (con i ...

Maltempo Catania : visita del ministro della Difesa al 62mo reggimento Fanteria “Sicilia” : visita lampo del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, al 62esimo reggimento Fanteria “Sicilia” di stanza a Catania. Il ministro, accolta dal comandante del reggimento, colonnello Aurelio Costa, è arrivata poco dopo le 11 alla caserma Sommaruga, dopo aver lasciato l’aeroporto di Comiso, dove aveva presieduto alla cerimonia di passaggio del sedime dell’aeroporto alla Regione siciliana e, in concessione, al comune di ...

Maltempo Sicilia : nelle aree colpite dalla calamità arrivano i benefici per gli agricoltori : benefici di carattere previdenziale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali che si sono verificate in Sicilia nel periodo compreso tra ottobre 2017 e settembre 2018. Lo prevede il provvedimento firmato questa mattina dall’assessore per l’Agricoltura della Regione Siciliana, Edy Bandiera, che censisce e delimita le aree del territorio Siciliano colpite da eccezionali calamità o ...

Maltempo Sicilia - frana nel Palermitano : massi sulla strada : Maltempo in Sicilia, in particolare nel Palermitano. La strada statale 643 Di Polizzi è provvisoriamente chiusa al traffico a Polizzi Generosa (Palermo), per caduta massi sul piano viabile. L’itinerario alternativo è costituito dall’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Nella giornata di domani, salvo condizioni meteo avverse, è previsto l’arrivo della squadra di manutenzione per la rimozione del materiale dal piano ...

Maltempo : in Sicilia scuole senza riscaldamento - M5S 'Inaccettabile' : Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - "E' inaccettabile che gli studenti di molte scuole Siciliane debbano stare all’addiaccio nelle proprie classi, dato che al rientro dalle festività hanno trovato termosifoni spenti e aule fredde. Si tratta di una vergogna per cui l’assessore Lagalla e tutto l'esecutivo

Meteo - Maltempo in Italia : allerta gialla in Sicilia : Nuova ondata di maltempo in arrivo dal nord Europa interesserà l'Italia con venti forti e temporali. Raffiche di burrasca si abbatteranno in Sicilia.

Maltempo Sicilia - i sindacati : “Lavoratori agricoli senza lavoro” : “In Sicilia, come nelle altre regioni colpite dai disastri climatici di ottobre e novembre, migliaia di lavoratori agricoli sono senza occupazione ne’ tutele”. Lo affermano Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sollecitando “una mobilitazione dei rappresentanti Siciliani di Governo e dei parlamentari eletti nella nostra Isola”. L’iniziativa, spiegano i sindacati, arriva “dopo avere inutilmente chiesto e sperato che ...

Maltempo Sicilia : crolla costone roccioso a Palermo : E’ crollata, a causa del Maltempo, parte del costone tra Baida e Boccadifalco, alla periferia di Palermo. “E’ venuto giu’ come un castello di sabbia, provocando la chiusura al traffico della via Ruffo di Calabria e, soprattutto, mettendo in seria apprensione i residenti della zona“, ha dichiarato Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc. “Stamattina, dopo il crollo del costone su un lungo tratto ...

Maltempo Sicilia - Anas a Musumeci : “Usati mezzi spazzaneve in Sicilia” : “Apprendiamo con sorpresa delle dichiarazioni del presidente della Regione, secondo il quale l’Anas, durante l’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia durante la scorsa settimana, non avrebbe messo in azione gli spazzaneve e spargisale in dotazione”. Lo afferma una nota dell’Anas che sottolinea “di avere affrontato tale emergenza operando, sin dal 2 gennaio, con mezzi spargisale al fine di ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Verificheremo l’operato dell’Anas riguardo l’emergenza neve” : “Prendiamo atto che l’emergenza neve è diventata una super emergenza, non c’è un’organizzazione sufficiente per poter evitare disagi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al Museo regionale di Messina in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università parlando dell’emergenza neve sui Nebrodi. “Apprezzo lo sforzo di alcuni sindaci che hanno ...

Maltempo Sicilia : “Garantire le lezioni nelle scuole” : In seguito della segnalazione dei disagi relativi all’interruzione o al malfunzionamento degli impianti di riscaldamento in numerosi istituti scolastici, l’assessore Roberto Lagalla ha inviato una nota ai presidenti delle Città Metropolitane, ai Commissari dei Liberi Consorzi ed ai sindaci dei comuni Siciliani, raccomandando ogni sforzo per garantire la continuità del servizio scolastico e la tempestiva segnalazione di situazioni ...