Maltempo | l'aria artica sfonda in nord Africa Ingenti nevicate e disagi in Tunisia

Maltempo - nevicate oltre i 500 metri. Spargisale a quote più basse su gran parte della rete viaria : Le squadre di pronto intervento della Provincia di Terni sono in azione dalla notte appena trascorsa per fronteggiare i problemi di transitabilità sulle strade causati da neve e soprattutto ghiaccio. ...

Maltempo Calabria : volontariato impegnato nel Cosentino per i senzatetto : Freddo e neve non fermano i volontari della Rete Solidale del volontariato, coordinata dal Csv, che per i senzatetto del territorio Cosentino ha predisposto 4 unità di strada – servizi itineranti, 6 dormitori e 57 mense. Trenta realtà che offrono vestiario dal Pollino alla Sila, dallo Ionio al Tirreno e hanno potenziato i loro servizi in occasione della straordinaria ondata di freddo che sta interessando la regione. “Le realtà di ...

Maltempo Campania : domani 7 gennaio scuole chiuse ad Ariano Irpino - Calitri - Cassano Irpino e Bisaccia : Nonostante l’emergenza neve in provincia di Avellino abbia concesso una tregua, per la notte si prevede un abbassamento delle temperature che dovrebbe portare a gelate notturne: a causa del rischio di ghiaccio sulle strade, i sindaci di Ariano Irpino, Cassano Irpino, Calitri e Bisaccia hanno emesso un’ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado per lunedì 7 gennaio. Le lezioni riprenderanno regolarmente in tutti gli ...

Maltempo - Città Metropolitana di Napoli : garantita la sicurezza della rete viaria : La Città Metropolitana di Napoli, informa una nota, “è prontamente intervenuta la scorsa notte per garantire la sicurezza dell’intera rete viaria”. I comuni maggiormente interessati siono stati Visciano, Tufino, Lettere, Agerola, Pimonte, Casola, Casamarciano, Carbonara, Vico Equense. E’ stato garantito, rileva la nota, “il Servizio di fornitura e spargimento sale antigelo su tutte le tratte interessate. La ...

Maltempo : migliora la circolazione ferroviaria in Sicilia : In graduale miglioramento, dopo gli interventi dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria in Sicilia. Lo rende noto Fs Italiane. Riattivate, con limitazioni di velocita’ a causa della presenza di neve, le linee Palermo Catania e Palermo-Agrigento. Per garantire la regolarita’ della circolazione, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha limitato la percorrenza di alcuni treni regionali, ...

Maltempo - Salaria riaperta ai tir : 30 cm neve nel Maceratese : riaperta verso le 19 anche ai mezzi pesanti la strada statale Salaria chiusa stamattina a causa delle nevicate che hanno riversato sul terreno fino a 15 centimetri di coltre nelle aree appenniniche dell’Ascolano e fino a 30 centimetri nel Maceratese, entrambe zone terremotate. Disagi per la viabilità si sono verificati anche nel Fermano dove sono stati necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in ...

Maltempo Puglia : ancora disagi alla circolazione stradale e ferroviaria nel Salento : disagi alla circolazione stradale e ferroviaria in Salento a causa delle intense nevicate: l’area più colpita è quella di Lecce, ma i registrano criticità anche nell’hinterland del capoluogo salentino. Numerose le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per rami e alberi caduti o pericolanti, e per mezzi in panne. Traffico ferroviario rallentato a causa di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Lecce provocato ...

Maltempo Marche : neve nelle zone colpite dal terremoto - Salaria chiusa per i mezzi pesanti : L’ondata di freddo in atto al centro/sud ha investito anche le Marche: la neve, con accumuli poco significativi, ha imbiancato anche le zone terremotate del Fermano, Ascolano e del Maceratese. Le precipitazioni più intense, fino a 15-20 cm, stanno interessando la zona di Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), Camerino, Cingoli e Muccia (Macerata). Disagi sulla Salaria, dove sono entrati in azione spazzaneve: la strada è chiusa alla ...

Maltempo - ridotta circolazione ferroviaria e traffico commerciale : Maltempo, ridotta circolazione ferroviaria e traffico commerciale L’Istituto del ministero dell’Interno invita alla prudenza e, in attesa del miglioramento delle condizioni di percorribilità delle strade, interviene con misure di gestione del transito stradale e su binari Parole chiave: ...

Maltempo : arriva la variante per il lago di Carezza : La Ripartizione infrastrutture è stata incaricata dalla giunta provinciale di Bolzano di eseguire il progetto integrativo per l’ampliamento della strada del lago di Carezza. I lavori di messa in sicurezza della strada statale SS 241 presso il lago di Carezza nel Comune di Nova Levante dovevano iniziare a fine novembre, ma a causa del forte Maltempo del 29 e 30 ottobre e degli ingenti danni boschivi i lavori nella zona sono stati spostati ...

Rinviata per il Maltempo la Mostra Artigianato in programma a Santa Maria a Vico : Solo facendo sistema possiamo perseguire il progetto di avviare un sistema di rete e di sviluppo che proietti l'imprenditoria artigiana, l'economia, la cultura, il turismo di Terra di Lavoro in una ...

METEO - NEVE ATTESA A BASSA QUOTA/ Le previsioni : Maltempo in Sardegna e Toscana - aria gelida in arrivo : METEO, NEVE in arrivo a BASSA QUOTA. Le previsioni: precipitazioni nevose attese in Lombardia e Piemonte, ma anche in Emilia

Maltempo e inflazione - Coldiretti : tromba d’aria anche sul carrello della spesa : A spingere il carrello della spesa sono gli effetti devastanti del Maltempo di novembre che ha decimato le coltivazioni e favorito il rincaro dei prezzi con ben 41 trombe d’aria, il 128% in più dello scorso anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’aumento dell’inflazione a novembre sulla base dei dati Istat. Alluvioni e bombe d’acqua, oltre al forte vento ed alle temperature elevate in modo anomalo per il periodo, hanno danneggiato ...

Maltempo - Fugatti : “Trentino in piedi grazie al volontariato” : “Se il Trentino resta in piedi nei momenti difficili come quello che abbiamo appena affrontato, e’ grazie alla straordinaria presenza di un volontariato generoso e professionale che collabora pienamente con le componenti permanenti del sistema della Protezione civile trentina”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, all’incontro con la Consulta provinciale del volontariato di ...