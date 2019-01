Maltempo | Confagricoltura Calabria chiede lo stato di calamità

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) “Attivare tutte le procedure previste dalle norme vigenti per il riconoscimento dellodi”. E’ la richiesta gia’ formulata e inviata al dipartimento regionale all’Agricoltura dal presidente di, Alberto Statti.Una richiesta determinata dagli ingenti danni subiti alle colture dall’ondata di freddo e gelo che ha colpito lanelle scorse settimane. “Anche se manca ancora l’ufficialita’ dei dati – sottolinea Statti – sono centinaia le segnalazioni che sono arrivate alle sedi periferiche e centrali dida parte degli imprenditori agricoli calabresi”.In particolare ad essere maggiormente danneggiate le produzioni e le strutture arboree, ma danni si registrano anche nel comparto degli ortaggi in pieno campo come cipolle, finocchi, zucchine, fave e piselli. ...