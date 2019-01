Maltempo Basilicata | al lavoro per il ripristino delle linee elettriche

Maltempo Basilicata : chiusa per neve la statale Nsa 506 in provincia di Potenza : A causa di una intensa nevicata si è reso provvisoriamente necessario chiudere al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale Nsa 506 ‘Nerico-Bella Muro’, tra il km 5 e il km 9 nel territorio comunale di Castelgrande, in provincia di Potenza. Sul posto sono in azione uomini e mezzi Anas per consentire lo sgombero della neve e il ripristino della viabilità. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Basilicata : nel Potentino revocato il divieto per i mezzi pesanti : In conseguenza del miglioramento delle condizioni atmosferiche, il prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha disposto la revoca del divieto di circolazione dei mezzi pesanti sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni e sulla quasi totalità delle strade statali e provinciali. Il divieto, invece, resta in vigore sulla strada statale 7 dal km. 395+500 al km. 404+250; sulla strada statale 92 dal km. 0 al km. 100 e sulla ...

Maltempo Basilicata : situazione in miglioramento a Potenza - oggi scuole chiuse : La situazione meteo a Potenza e provincia è in miglioramento: in via precauzionale, il sindaco del capoluogo lucano e quelli di numerosi altri Comuni avevano disposto ieri la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido anche per la giornata di oggi. I Vigili del Fuoco sono impegnati in queste ore in particolare per liberare le strade dai rami caduti a causa dell’abbondante nevicata di ieri. Si segnalano in diversi ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : Basilicata sommersa dalla NEVE - piogge torrenziali e freddo in Puglia. E non è ancora finita [GALLERY] : 1/20 ...

Maltempo Basilicata : chiusa temporaneamente la statale “Nerico-Bella Muro” nel Potentino : A causa del forte Maltempo delle ultime ore che ha determinato abbondanti apporti di neve al suolo in vaste aree della regione, la NSA506 ”Nerico – Bella Muro” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Pescopagano (km 15,300) e Muro Lucano (km 27,500), in provincia di Potenza. Il traffico, riferisce Anas, è temporaneamente deviato in loco sulla viabilità limitrofa. A causa dell’intensa nevicata ...

Maltempo : attivo il piano neve e gelo in Basilicata : Il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di oggi, 25 gennaio, il piano neve e gelo in fase di emergenza grave sulla linea Potenza–Foggia. Al momento la circolazione ferroviaria è sospesa tra Avigliano e Castel Lagopesole per la presenza di rami sui binari. I treni fanno capolinea nelle stazioni di Castel Lagopesole e Avigliano. Al lavoro circa 40 persone del Gruppo FS Italiane, impegnate dalle prime ore del mattino a liberare i ...

Maltempo : chiuso per neve tratto della SS7 tra Basilicata e Campania : A causa di un’abbondante e intensa nevicata che sta interessando l’area ai confini tra Basilicata e Campania, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della SS7 ‘Appia’, tra il territorio comunale di Castelgrande (Potenza) al km 395,500 e quello di Sant’Andrea di Conza (Avellino) al km 404,250. L'articolo Maltempo: chiuso per neve tratto della SS7 tra Basilicata e Campania ...

Maltempo Basilicata : esondazioni e smottamenti in Alto Bradano : “Da ieri pomeriggio piove ininterrottamente nell’Alto Bradano, al confine tra il Potentino e il Materano. Le aree più colpite sono quelle di Acerenza, Palazzo San Gervasio, Genzano, Banzi e Irsina, tutte a ridosso dei fiumi Bradano e Bradanello, esondati in più punti, allagando interi oliveti e campi di cereali. Gli allagamenti hanno causato problemi anche a strade comunali e provinciali, oltre che agli accessi di alcune aziende agricole e ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : venti forti su Puglia - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Il minino depressionario posizionato in area ionica e responsabile dei forti venti in atto su gran parte dell’Italia, determinerà un ulteriore e deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, anche sui settori adriatici meridionali e lungo i restanti settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Maltempo - grande paura in Basilicata : cede muro di contenimento - 18 famiglie evacuate : Diciotto famiglie sono state evacuate in serata a Tricarico (Matera) a causa del cedimento di un muro di contenimento, provocata probabilmente dalle piogge e dalle nevicate degli ultimi giorni. Le famiglie abitano in due palazzi che si trovano a poca distanza dallo smottamento. Sul posto vi sono Carabinieri, tecnici comunali e Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. L’ordinanza di evacuazione e’ stata emessa dal ...

Maltempo Basilicata : neve nel Potentino - scuole chiuse in molti Comuni : Intesa nevicata dalla notte nel Potentino: a causa del Maltempo e in considerazione dell’allerta meteo, oggi le scuole resteranno chiuse nel capoluogo e in molti altri Comuni della provincia. E’ in vigore, dalla serata di ieri, sulle strade provinciali e statali, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. L'articolo Maltempo Basilicata: neve nel Potentino, scuole chiuse in molti Comuni sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Basilicata : neve nel Potentino - scuole chiuse in molti comuni : Intesa nevicata dalla notte nel Potentino: a causa del Maltempo e in considerazione dell’allerta meteo, oggi le scuole resteranno chiuse nel capoluogo e in molti altri comuni della provincia. E’ in vigore, dalla serata di ieri, sulle strade provinciali e statali, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. L'articolo Maltempo Basilicata: neve nel Potentino, scuole chiuse in molti comuni sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Basilicata : domani niente scuole chiuse a Matera - chiuso il Coc : chiuso nella mattinata di oggi il Centro operativo comunale della Protezione civile a Matera. Nel corso della giornata i mezzi del Comune hanno effettuato interventi al Borgo Venusio. domani niente scuole chiuse: gli impianti di riscaldamento sono entrati in funzione per consentire l’ingresso degli studenti nelle aule. “Non esistono piu’ condizioni di emergenza. La situazione in citta’ sta tornando alla normalita’. ...

Maltempo al Sud - disagi dalla Sicilia alla Basilicata. A Gela la neve blocca un’ambulanza : muore una donna : È morta per infarto su un’ambulanza, rimasta bloccata dal ghiaccio e dalla neve, lungo la strada provinciale verso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, in Sicilia. La vittima è una donna di 90 anni di Butela, frazione della provincia di Caltanissetta, che i soccorritori stavano trasportando in ospedale con un attacco cardiaco: un tratto di strada ghiacciata ha costretto l’autista dell’ambulanza a fermarsi per montare le ...