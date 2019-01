Madagascar 3 - Ricercati in Europa | Italia 1 Streaming video del film d' animazione | 26

Madagascar 3 - Ricercati in Europa trama e curiosità del film : Tornano Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo, con un viaggio che li condurrà nella città di New York: sabato 26 gennaio alle 21.20 sbarca su Italia 1 Madagascar 3 – Ricercati in Europa. La casa di produzione Dreamworks ha annunciato l’anno scorso che il terzo capitolo della saga, datato 2012, non sarà l’ultimo: è in lavorazione un quarto episodio. Madascar 3, la trama Fuggiti dallo zoo di New ...