L' Ue negozia una posizione unica sul Venezuela Chi si rifiuta | ancora | e perché

Brexit - la Merkel tende una mano alla May - Gelo Ue : 'Non si rinegozia' : "Abbiamo ancora tempo per trattare ma ora Theresa May deve fare una proposta". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo la bocciatura della Brexit da parte del Parlamento britannico . "...

Brexit - tra 24 ore il Parlamento Uk vota l’accordo. E Bruxelles pensa a una “terza via” : più tempo per negoziare : Mancano ormai meno di 24 ore al voto della Camera dei Comuni sull’accordo tra governo britannico e Unione europea sull’uscita del Regno Unito dall’Ue. Meno di 24 ore in cui la premier Theresa May dovrà decidere la prossima mossa da compiere per limitare i danni, sia per il Paese che per il suo futuro politico, di una quasi certa bocciatura del Parlamento. Le strade da percorrere per la leader dei Conservatori sembrano essere soltanto due, ...

Le Borse credono in una svolta nei negoziati Usa-Cina : Milano. Le attese su un cambio di rotta sui tassi d'interesse da parte della Fed e la fiducia nella ripresa dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina sono stati alla base del rimbalzo dei mercati finanziari venerdì scorso e non hanno ancora esaurito la loro spinta propulsiva. Oggi l'attenzion

Manovra - premier Conte : “Nessuna volontà di limitare il Parlamento - colpa del negoziato con Ue” : Il premier Giuseppe Conte parla ancora della Manovra, che giudica "espansiva": "Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un più ampio margine di discussione ma purtroppo non è stato proprio possibile chiudere prima l'interlocuzione con la Commissione europea, grazie alla quale è stata evitata una procedura di infrazione. Era nell'interesse dei cittadini giungere ad un esito positivo del negoziato e questo risultato ha richiesto notevoli ...

Cop24 - i negoziati continuano a porte chiuse e in una situazione di stallo : Si può recepire, annotare o vergognosamente ignorare completamente la scienza " ha dichiarato Regenvanu " resta il fatto che è catastrofico per l'umanità, e i negoziatori che bloccano un processo ...

Brexit - Juncker : “L’accordo non si cambia”. E anche Berlino conferma : “Nessuna riapertura del negoziato” : Impegnata in un ‘tour diplomatico’ nel tentativo di salvare l’intesa sulla Brexit. Theresa May, nel giorno in cui il suo Parlamento avrebbe dovuto votare l’accordo, incontra il premier olandese Mark Rutte, a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel per chiedere aiuto in Europa. Ma Berlino taglia corto: “Spero che May e Merkel si augurino Buon Natale, ed un felice anno nuovo. – ha detto il ministro tedesco agli ...