Luca Caldirola | il ritorno in Italia con la maglia del Benevento

calcioweb.eu

: E' vicina al traguardo la trattativa per portare Luca Caldirola al #Benevento: arriverà in questi giorni l'ok del… - Max_Mogavero : E' vicina al traguardo la trattativa per portare Luca Caldirola al #Benevento: arriverà in questi giorni l'ok del… - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: ?? Pedullà- #Benevento, in arrivo Luca #Caldirola: a breve la rescissione con il #Werder e poi la firma su un contratto… -

(Di sabato 26 gennaio 2019)è un calciatoreno, Approda a 8 anni nella scuola calcio dell’Inter, dove svolge la trafila di tutte le categorie giovanili, dai Pulcini alla Primavera. A 19 anni viene ceduto in prestito alla squadra olandese del Vitesse, militante in Eredivisie, per la stagione 2010-2011. A fine prestito ritorna all’Inter, allenandosi con la prima squadra. Il 30 giugno 2011 viene ceduta al Cesena una metà del suo cartellino, nell’operazione che ha portato Yuto Nagatomo al club milanese. Il 4 gennaio 2012 viene ceduto in prestito al Brescia, in Serie B. Il 26 giugno 2013 viene ceduto per 2,5 milioni di euro al Werder Brema. Adesso è protagonista con il club tedesco. Adesso torna incon ilSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, il...