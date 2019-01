' L' Onda' new entry | da de Magistris a Toti è arancio-mania

New Amsterdam su Canale 5 in primavera? La trama dei nuovi episodi ancora non andati in Onda : New Amsterdam su Canale 5 tornerà già in primavera o ci vorrà l'estate per rivedere gli amati dottori in corsia tra problemi personali e casi da risolvere? Il pubblico sta attendendo con ansia il ritorno della serie che negli Usa ha ripreso il suo corso ormai qualche giorno fa e che sta sviscerando i temi lanciati dalla prima metà di stagione la stessa che il pubblico italiano ha avuto modo di vedere a dicembre. Il 23 dicembre scorso la serie ...

Il Blue MOnday dei New Order - un brano nato dalla delusione per un pubblico che non chiedeva il bis : Il giorno più triste del 2019, secondo la lezione del professor Cliff Arnall dell'Università di Cardiff, ricorre il 21 gennaio e i musicofili di tutta la sfera riscoprono Blue Monday dei New Order, il brano del 1983 che segnò un netto cambio di rotta della band che nasceva dalle ceneri dei Joy Division. L'album “Power, Corruption & Lies”, infatti, si distaccava dal precedente “Movement”, ancora influenzato dalla corrente new wave esplosa ...

#GoodNews - la secOnda puntata tra turismo - cronaca e mondo del lavoro VIDEO : Anche per Newsbiella, l'anno nuovo ha portato con sé alcune novità. Con lo scopo di dare più spazio e valore alle buone notizie, nasce la rubrica 'Good News' , buone notizie, appunto, , curata da ...

Marilyn Manson in The New Pope? Il mistero sulla secOnda stagione si infittisce : Marilyn Manson in The New Pope? Nei giorni scorsi abbiamo annunciato l'inizio delle riprese ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che da lì a poco sarebbe venuto a galla che il Reverendo è stato a Roma. Il mistero intorno alla seconda stagione della serie firmata da Paolo Sorrentino si infittisce e non solo per la presenza di Jude Law e John Malkovich sul set, ma anche per l'arrivo di Marilyn Manson che, secondo quanto riporta Il ...

The New Pope - Jude Law e John Malkovich nella prima foto della secOnda serie di Sorrentino : Diffusa oggi la prima immagine ufficiale di The New Pope, la nuova produzione originale Sky, Hbo e Canal+ con protagonisti i due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich. Tutti gli otto ...

Un'astrofisica salentina nel team della sOnda new Horizons : Da presidente della Provincia sono onorato di ricevere e premiare al suo rientro in Italia chi, con il proprio lavoro, ha contribuito a una delle missioni più importanti della storia della scienza".

White Street Market – Arena ICONS - New Balance - O-Way e Timberland partecipano alla secOnda edizione : Arena ICONS, New Balance, O-Way e Timberland partecipano alla seconda edizione di WSM – White Street Market. Dal 12 al 14 gennaio 2019 a SuperstudioPiù il Festival di Fashion e Street Culture Un incontro tra moda, Streetwear, sportswear, sottoculture giovanili, arte, docu-film e food… Questo è il White Street Market, che dal 12 al 14 gennaio 2019 giungerà alla sua seconda edizione per scoprire e celebrare con un vasto pubblico ...

In arrivo You 2 su Netflix - prime anticipazioni sulla secOnda stagione : Joe lascia New York per Los Angeles : A giudicare dall'hype generato in pochi giorni, l'arrivo di You 2 su Netflix sarà uno dei più attesi del 2019. In meno di due settimane, complice il rilascio subito dopo Natale che ne ha favorito la visione in binge-watch nel periodo festivo, la serie di Lifetime acquistata da Netflix ha ottenuto un discreto riscontro sui social generando un dibattito sui temi trattati, dallo stalking ai rischi delle interazioni via social. Come la prima ...

Brian May dei Queen dedica una canzone alla sOnda spaziale New Horizons. Ecco il videoclip : Quando si è uno dei leader di una delle band che hanno fatto la storia della musica e, nel contempo, si è anche astrofisici, possono nascere cose bellissime. Protagonista è Brian May, chitarrista dei Queen, che ha appena pubblicato un singolo a tema spaziale. Il titolo? New Horizons, in onore della sonda Nasa che ci ha permesso di raggiungere e osservare da vicino le spianate di Plutone e del suo satellite naturale Caronte, e che nella notte di ...

Ultima Thule - arriva la prima foto dalla sOnda new Horizons : La Nasa ha pubblicato l'immagine di Ultima Thule, il corpo celeste più lontano e mai esplorato dall'uomo. Scattate dalla sonda New Horizons, le immagini mostrano un corpo che assomiglia a un gigantesco pupazzo di neve. Le fotografie hanno reso possibile per gli scienziati determinare che Ultima Thule è formato da due sfere che hanno gravitato l'una intorno all'altra fino a fondersi.Per l'astronomia, un passo in avanti estremamente importante. ...

Nasa : la sOnda new Horizons ha sorvolato Ultima Thule - il più lontano corpo cosmico mai osservato : E' la prima volta che un dispositivo spaziale esplora un oggetto lontano 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra

New Horizon ai confini del sistema solare "La sOnda ce l'ha fatta" - esulta la Nasa : Roma, 1 gen., AdnKronos, - - di Andreana d'Aquino Si sono incontrati e si sono scambiati nuovi 'orizzonti' di conoscenza. La navicella New Horizon della Nasa ha infatti sorvolato il suo asteroide ...

La sOnda Nasa New Horizons 'telefona a casa' dai confini dell'universo : La sonda della Nasa New Horizons ha...telefonato a casa: è arrivato a Terra infatti il segnale del fatto che ha superato e ha sorvolato con successo l'Ultima Thule, il piccolo mondo distante più di 6,...

