Lo strazio del papà di Julen | Ho scavato | infilato il braccio nel pozzo e sentito

(Di sabato 26 gennaio 2019) È un padre straziato José Rosellò, il papà del piccolo, il bimbo caduto in unprofondo 110 metri nei dintorni di Malaga e ritrovato morto nelle scorse ore. "Hoilfino alla spalla, poggiando la testa a terra per raggiungerlo... Pensavo fosse più vicino. Hoil pianto di mio figlio", sono queste le parole dell'uomo.Il piccolo si trovava con i genitori a Totalán, vicino Malaga, per un picnic. Insieme a loro anche una cugina, il suo fidanzato e la loro figlia. Domenica 13 gennaio alle 14.00 è caduto neldi 25 centimetri di diametro. Il padre diha raccontato al giornale Diario Sur dettagli di quello sfortunato pomeriggio: "Stavo facendo la legna e mia moglie ha risposto al telefono per avvisare che non sarebbe andata al lavoro. Mi aveva chiesta di vegliarementre lei chiamava. Il ...