Liga | l' Atletico riavvicina la vetta

Liga : tutto facile per l'Atletico contro il Huesca - Casemiro e Modric rilanciano il Real : una passeggiata per l' Atletico Madrid , che impone la sua legge sul campo dell' Huesca : 3-0 grazie ai gol di Hernandez, Arias e Koke. La squadra di Simeone, ora, vola a -2 punti dalla vetta del ...

Liga : il Real Madrid stacca il Siviglia - l'Atletico espugna Huesca : TORINO - Vince il Real, stacca il Siviglia e si porta temporaneamente a meno sette dal Barcellona. Vinicius , classe 2000 e innegabile talento, illumina il centrocampo con Modric. Ma a salvare un Real ...

Liga : il Barcellona vince e Messi fa 400 in Liga - l'Atletico Madrid resta a -5 : Bella vittoria del Barcellona sull'Eibar , con l' Atletico Madrid , reduce dalla vittoria sul Levante, 1-0 grazie al rigore di Griezmann, che resta a -5. Ma a fare notizia nel 3-0 del Camp Nou è ...

Liga : il Siviglia si ferma a Bilbao - l'Atletico Madrid allunga : TORINO - Il Siviglia crolla a Bilbao. E' Inaki Williams il grande protagonista del 2-0 dell'Athletic al San Mamès, dove gli andalusi conoscono solo sconfitte dal 4-0 del settembre 2009. Williams non ...

Liga 2018-2019 - 19giornata i risultati delle partite della domenica : Atletico ok - Siviglia ko : Nella giornata in cui i tifosi dell' Atletico Madrid inneggiano a Diego Godin affinché possa ancora vestire i colori "colchoneros" e non accettare l'offerta dell'Inter, la squadra di Diego Simeone , ...

Pronostico Atletico Madrid vs Levante - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Atletico Madrid-Levante, domenica 13 gennaio. L’Atletico Madrid è a cinque punti di distanza dal Barcellona e si augura di continuare la sua serie positiva. Al Wanda Metropolitano arriva un Levante carico e reduce dal successo in Copa del Rey ai danni del Barca. I Colchoneros dovranno vedersela con un avversario insidioso e che non avrà nulla da perdere. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atletico Madrid e ...

Liga 2019 : Barcellona-Eibar - Betis-Real Madrid e Atletico-Levante. Programma - orari - tv e streaming di tutte le partite del 12-13 gennaio : Giro di boa per quanto riguarda la Liga spagnola di calcio: siamo alla diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Tante sfide davvero interessanti: Barcellona-Eibar, Betis-Real Madrid e Atletico Madrid-Levante, va a delinearsi la classifica. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari degli incontri, e come seguire in streaming le sfide. Diciannovesima giornata Liga 2019 Rayo Vallecano – Celta Vigo, venerdì 11 gennaio ore ...

Liga : Real ko tra le polemiche con la Real Sociedad - 1-1 tra Siviglia e Atletico Madrid : Clamoroso al Bernabeu: il Real Madrid perde 2-0 in casa con la Real Sociedad , per i baschi decidono il rigore di Willian José, 3', e la rete di Pardo nel finale, 83',. Protesta la squadra di Solari, ...

Liga - Siviglia-Atletico Madrid 1-1 : Griezmann risponde a Ben Yedder : Due gol francesi, quattro grandi parate e un pareggio che fa piacere soprattutto al Barcellona capolista. La sfida tra Siviglia e Atletico Madrid, terza e seconda e avversarie europee di Lazio e ...

Pronostico Siviglia vs Atletico Madrid - La Liga 6-1-2019 e Analisi : Siviglia-Atletico Madrid, domenica 6 gennaio. Sfida di altissimo livello al Ramon Sanchez Pizjuan, dove il Siviglia ospiterà l’Atletico Madrid nel big match della diciottesima giornata di Primera Division. La squadra di Diego Simeone è seconda e a Siviglia rischia grosso, mentre quella di Pablo Machin, terza, avrà tutta la spinta del suo pubblico per dimenticare il pareggio di Leganes. Gara di cartello e che potrà dire sicuramente di ...

Liga 2018 - 17giornata : i risultati delle partite del sabato. Vince il Barcellona : +3 sull'Atletico Madrid : Nel giorno del titolo mondiale per club conquistato dal Real Madrid ad Abu Dhabi per la terza volta consecutiva, il Barcellona, con il minimo sforzo, piega il Celta Vigo , 2-0, , nel posticipo della ...