Legge 104 | congedo straordinario e permessi | come si sommano

Legge 104 : detrazioni fiscali e benefici per i familiari - la guida : Legge 104: detrazioni fiscali e benefici per i familiari, la guida Bonus detrazioni fiscali per familiari Legge 104 Le detrazioni fiscali, le agevolazioni e i benefici garantiti dalla Legge 104 possono essere fruiti non solo dai soggetti disabili che ne hanno diritto, ma anche dai familiari caregiver che li assistono. Non solo: i caregiver potranno anche approfittare di ulteriori agevolazioni a fini pensionistici. Andiamo quindi a passare in ...

Legge 104 : contestazione verbale visita di revisione - i diritti dei disabili : Legge 104: contestazione verbale visita di revisione, i diritti dei disabili I titolari di Legge 104 sono sottoposti periodicamente a una nuova visita di revisione, che accerti al continuità dello stato o lo neghi. In quest’ultimo caso, qualora il disabile non sia d’accordo, ha il diritto di contestare il verbale secondo una regolare procedura. Si ricorda che i titolari di Legge 104 che fruiscono di agevolazioni, possono beneficiarne sino al ...

Legge 104 e disabili : aumento pensione invalidità - governo accetta incontro : Legge 104 e disabili: aumento pensione invalidità, governo accetta incontro incontro governo parti sociali per disabili Nessun aumento per le pensioni di invalidità, nessun incremento per i soggetti disabili e i titolari di Legge 104. Ma per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega a Famiglia e disabilità Vincenzo Zoccano si è creata un po’ di confusione. Soprattutto nel confondere prestazioni previdenziali con indennità ...

Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede : Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede Permessi Legge 104 non goduti, quali si recuperano Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede Permessi non goduti Legge 104, Cosa accade I Permessi Legge 104 funzionano come i normali Permessi ROL? Ovvero, una volta terminato il mese di fruizione, i 3 giorni di permesso possono essere sommati agli altri e recuperabili in un secondo momento? Andiamo a vedere come funziona ...

Legge 104 e Reddito di cittadinanza : requisiti - importo e a chi spetta : Legge 104 e Reddito di cittadinanza: requisiti, importo e a chi spetta Reddito di cittadinanza con Legge 104 A differenza degli invalidi civili i titolari di Legge 104 non hanno diritto a prestazioni economiche. Bensì a ad agevolazioni per lo più lavorative e di inserimento sociale e professionale. Spiccano poi tra i benefici anche delle agevolazioni fiscali e legate alla pensione, in particolare alla pensione anticipata e alla misura Ape ...

Legge 104 : bonus Inps 1050 euro in proroga - bando 2019 a breve : Legge 104: bonus Inps 1050 euro in proroga, bando 2019 a breve proroga bonus Inps 1050 euro 2019, quando arriva Interessanti novità in materia di Legge 104 e bonus Inps fino a 1050 euro. Con una nota pubblicata lo scorso 31 ottobre, l’Inps ha comunicato la proroga delle scadenze dei bandi di concorso Home Care Premium 2017, Long Term Care 2017 e Long Term Care 2016. E ha ufficializzato la nuova scadenza fissandola al 30 giugno 2019. Non solo. ...

Bollo auto 2018 : esenzione senza Legge 104 a coniuge o parenti - quando : Bollo auto 2018: esenzione senza Legge 104 a coniuge o parenti, quando quando spetta l’ esenzione del Bollo auto anche ai parenti L’esenzione dal pagamento del Bollo auto spetta a determinate categorie di soggetti e alla presenza di particolari condizioni. Prima di tutto i titolari di Legge 104 sono esonerati dal pagamento dell’imposta, a patto che sia presente una particolare dicitura sul verbale di accertamento medico. I casi di esenzione ...

Mutuo Legge 104 : agevolazioni Cdp 2019 - importo e domanda : Mutuo Legge 104: agevolazioni Cdp 2019, importo e domanda Grazie a una convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e Abi famiglie numerose, quelle con disabili o formate da giovani coppie, potranno accedere a mutui agevolati per l’acquisto della prima casa o per effettuare dei lavori di ristrutturazione. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i contratti saranno esenti dalle imposte di registro e di bollo come da qualunque ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento con Legge 104 - chi paga il triplo : Grossa truffa nella provincia di Latina scoperta dalla Guardia di Finanza. Il raggiro ha riguardato l’evasione del pagamento del Bollo auto a causa della Legge 104, di cui erano titolari soggetti il cui decesso non è mai stato comunicato. La Guardia di Finanza ha focalizzato le indagini su 66 persone nella zona di Latina, le quali usufruivano illecitamente dell’esenzione dal pagamento del Bollo auto, diritto riconosciuto ai soggetti con handicap ...

Legge 104 Inps - invalidità e accompagnamento. Gli assegni 2019 : Legge 104 Inps, invalidità e accompagnamento. Gli assegni 2019 Guida assegni Inps 2019 Legge 104, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento: le prestazioni assistenziali Inps sono diverse, ma non spettano a tutti. Per ottenerle bisogna essere in possesso di certi requisiti, oppure sottoporsi a visite specialistiche effettuate da apposite commissioni mediche. Spesso si registra anche un po’ di naturale confusione attorno a queste ...

Legge 104 : permessi e agevolazioni - come avvengono i controlli : Legge 104: permessi e agevolazioni, come avvengono i controlli controlli agevolazioni Legge 104, come funzionano Legge 104: permessi e agevolazioni, come avvengono i controlli agevolazioni e permessi Legge 104: quando si ha diritto Chi abusa dei diritti garantiti dalla Legge 104 e approfitta quindi dei permessi retribuiti per farsi una gita o andare al mare può essere perseguito per reato penale. La sua condotta risulta infatti scorretta sia ...

Permessi Legge 104 di notte e nei festivi - come evitare di lavorare : Permessi Legge 104 di notte e nei festivi, come evitare di lavorare Lavoro di notte e nei turni festivi con Legge 104: cosa fare In una recente circolare (la n. 3114/2018), l’Inps ha fornito chiarimenti sui Permessi Legge 104 e sulle modalità di fruizione in alcuni casi particolari; il target di quella comunicazione corrispondeva ai lavoratori che assistevano parenti disabili ed erano chiamati a organizzare turni di lavoro. Nella circolare si ...