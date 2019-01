Leaving Neverland | angoscia e applausi alla prima del documentario sulle accuse di

Dure polemiche per Leaving Neverland - il documentario che accusa Michael Jackson di abusi sessuali : Con la notizia della partecipazione al Sundance Film Festival del 2019, sono esplose Dure polemiche per Leaving Neverland, il documentario che riprende ancora una volta il caso dei presunti abusi sessuali di cui era accusato Michael Jackson, il Re del Pop scomparso a Los Angeles il 25 giugno 2009. Il regista Dan Reed ha riportato in due puntate per un totale di 233 minuti le testimonianze di due persone ancora ignote che sarebbero state abusate ...