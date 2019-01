Le mille luci di Singapore | tutta la magia del festival iLight

Spettacoli : Festa delle luci - come Lione s’illumina di mille colori : La mania delle luci, delle feste al neon, delle città colorate artificialmente i francesi ce l’hanno da sempre. Spettacoli di son e lumières dappertutto, cattedrali e palazzi “dipinti”, per fortuna in modo effimero, ovunque. La tour Eiffel da tempo è praticamente una tavolozza su cui scorrazza la fantasia dei nuovi moderni peintres. L’hanno perfino esportata, la moda. Tanto da ...