agi

: L'Arcigay denuncia l'esistenza di terapie per curare gli omosessuali in Italia - gmolaschi : L'Arcigay denuncia l'esistenza di terapie per curare gli omosessuali in Italia - simosimotw : @ISentinellidi @Iperbole_ Ma l'Arcigay perché non denuncia? - salernopost : Vandali all'Arcigay, arriva Boldrini: 'Colpa del clima d'odio che c'è nel Paese' Prima di recarsi ad un convegno… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Lo Stato di New York ha appena votato la messa al bando delle cosiddettedi conversione degliminorenni, cioè le pratiche – tutto fuorché scientifiche – che mirano a modificare gli orientamenti sessuali delle persone. È il quindicesimo Stato a legiferare in tal senso negli Stati Uniti; il suo governatore, il democratico Andrew Cuomo, ha definita la terapia di conversione una pratica “infondata e dannosa”.Conversion therapy belongs in the dustbin of history. Looking forward to signing this bill and ending this discredited, harmful practice in New York State.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 15 gennaio 2019 L'Italia, invece, è priva di leggi simili a quelle statunitensi. Durante la scorsa legislatura ci avevano provato – inutilmente - Sergio Lo Giudice, presidente onorario di, e altri diciassette senatori: il loro disegno di legge, intitolato “Norme ...