Landini e la sfida che attende alla Cgil

Landini nuovo segretario Cgil : “Unità e diritti”. E subito sfida al Governo : A 15 anni, penultimo di 5 figli, inizia a lavorare come operaio saldatore, a 57 prende le redini del primo sindacato italiano, dopo una vita nelle tute blu e nella lotta per la 'dignita'' del lavoro: Maurizio Landini, emiliano, e' stato eletto nuovo segretario generale della Cgil con il 92,7% dei voti a favore. Dopo giornate concitate e fibrillazioni interne prende il testimone da Susanna Camusso, la prima donna alla guida della Cgil per otto ...

Cgil - Landini sarà il nuovo segretario generale. Lo sfidante Colla sarà vice : Volata finale per Maurizio Landini, a un passo dal diventare il prossimo segretario generale della Cgil. Nella notte lo stesso Landini avrebbe raggiunto un accordo con l'altro candidato, Vincenzo ...

Cgil - Camusso lascia la guida : sindacato unito. Ma ora è sfida Landini-Colla per la segreteria : La Cgil apre il XVIII congresso nazionale e una nuova fase con un nuovo leader. Susanna Camusso lascia la guida del sindacato dopo il limite dei due mandati e otto anni come segretaria generale. ...

