L' America si prepara alla finale del Superbowl

(Di sabato 26 gennaio 2019) Domenica notte, ad Atlanta, Los Angeles Rams e New England Patriots Boston, vincitrici dellan Football Conference e della National Football Conference si affrontano per assegnare il titolo del footbal professionistico, nel Super Bowl LIII, ladel campionato della NFL che la National Football League sigla coi numeri romani; soltanto per la cinquantesima edizione è stato utilizzato l'arabo 50 invece del romano “L”. Negli Stati Uniti l'evento viene trasmesso in diretta dCBC, in Italia da Dazn a partire dalle 00.30.I pronostici Boston, all'undicesimo, con cinque anelli, è favorita: gioca il terzo consecutivo (come Buffalo Bills 1990-93 e Miami Dolphins 1971-73) e schiera l'espertissima star, Tom Brady. Il più grande quarter back della storia che, a 41 anni, disputerà addirittura il nono Super Bowl. Mentre il rivale di ruolo di Los Angeles, Jared ...