La tesi di Gasperini, i buu non sono razzisti, è solo un modo per offendere l’avversario

(Di sabato 26 gennaio 2019) Gli ululatiuna offesa, il razzismo è una questione culturale. Il tecnico dell’Atalanta, Gianpiero, torna su quanto accaduto a Koulibaly un mese fa a San Siro ed è sicuro: i buuu non. «Gli ululaticome le offese, e sapessi quante ne ho sentite – il coro figlio di p…, quando è andata bene – rivolte ai grandi giocatori. Quante ne hanno sopportate Del Piero o Totti? Io penso che sia un, deprecabile, per innervosire il miglior giocatore avversario, esattamente come le offese di cui ti dicevo».«Su Inter-Napoli, prosegue il tecnico bergamasco a Tuttosport vanno fatti due discorsi differenti. Prima della partita cistati gli scontri, a due chilometri dallo stadio, che hanno riguardato pochi e devono essere di competenza delle forze dell’ordine. Invece i ‘buu’ riguardano più persone, ma secondo me non ...