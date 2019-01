Kvitova-Osaka | Finale femminile Australian Open 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Australian Open 2019 : Kvitova-Osaka - la finale di tante prime volte : Quella che, tra poche ore, si svolgerà, sarà una finale femminile degli Australian Open molto particolare, per molti versi diversa da tante altre. Se l’anno scorso Simona Halep e Caroline Wozniacki si contendevano il primo Slam della loro vita, con la danese alla fine vincitrice sulla rumena. Sarà la prima volta di una tra Petra Kvitova e Naomi Osaka nell’albo d’oro degli Australian Open, così come per una delle due ci sarà il ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Atto conclusivo tra Naomi Osaka e Petra Kvitova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open ...

Australian Open 2019 : Naomi Osaka e Petra Kvitova - in due per il numero uno : Due finaliste, la Rod Laver Arena di Melbourne, il numero uno del mondo in palio.La finale femminile degli Australian Open è tutta nel doppio obiettivo che ormai è nel mirino di Naomi Osaka e Petra Kvitova, le due giocatrici che hanno dimostrato di possedere la miglior forma in quest’inizio di stagione. Naomi Osaka, già prima giapponese a vincere un torneo dello Slam, potrebbe anche sfatare un tabù che dura da quasi quattro anni: dopo il ...

Australian Open 2019 - Osaka-Kvitova per l’inizio di un nuovo regno. Tempi non ancora maturi per Tsitsipas : Quel che è poco, ma sicuro, è che da lunedì il ranking WTA avrà una nuova numero 1, non soltanto nel senso che la romena Simona Halep abdicherà, ma nel senso più ampio che vuole una tennista mai stata sul tetto del mondo a raggiungere la vetta, la 26ma atleta dal 1975, anno di introduzione della graduatoria. In qualunque caso la nuova numero uno dovrebbe essere abbastanza salda sul suo trono: in caso di vittoria la ceca Petra Kvitova salirebbe a ...

Australian Open 2019 - Petra Kvitova “Adoro giocare le finali” - Naomi Osaka “Preferisco brillare al sole” : La finale femminile degli Australian Open 2019 vedrà opposte Naomi Osaka e Petra Kvitova. Le ceca è stata la prima a qualificarsi per l’ultimo atto a Melbourne dopo aver superato in due set l’americana Danielle Collins. Nell’intervista post partita, Kvitova ha parlato a Jim Courier della finale appena raggiunta: “Adoro giocare le finali. Questo risultato significa tutto. Il motivo per cui ho lavorato così tanto è per ...

Finale Australian Open 2019 femminile - Naomi Osaka-Petra Kvitova : data - programma - orario e tv : Naomi Osaka contro Karolina Pliskova, questa è la Finale femminile degli Australian Open 2019. si conferma e torna ancora in Finale in un torneo dello Slam. Dopo la vittoria agli US Open, la giapponese si qualifica per l’ultimo atto degli Australian Open 2019 dopo aver sconfitto in tre set la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco; mentre Kvitova ha sconfitto in due set l’americana Danielle Collins con ...

Naomi Osaka e Petra Kvitova giocheranno la finale femminile degli Australian Open : La tennista giapponese Naomi Osaka ha battuto la ceca Karolina Pliskova nell’ultima semifinale degli Australian Open di Melbourne e si è qualificata per la finale in programma sabato. La giocherà contro un’altra tennista ceca, Petra Kvitova, che nella sua semifinale ha eliminato la