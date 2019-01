Juventus | Mandzukic scalpita per tornare | posta la foto di un' esultanza e ' punta' il Parma

Juventus - Pjanic verso il rientro contro la Lazio - in dubbio Khedira e Mandzukic : Dopo il martedì di riposo, la Juventus, questo pomeriggio, sarà nuovamente in campo per allenarsi e mettere nel mirino la partita contro la Lazio. Massimiliano Allegri per il match dell'Olimpico ritroverà probabilmente Miralem Pjanic, che ha scontato il turno di squalifica, e spera di poter avere di nuovo a disposizione Mario Mandzukic. Il croato lavora per rientrare il prima possibile anche se non si vorranno correre rischi. Dunque, oggi dopo ...

Lazio-Juventus : probabili formazioni - out Acerbi e Mandzukic : Lazio-Juventus è probabilmente il confronto di maggior interesse della seconda giornata di ritorno della Serie A. La gara mette infatti di fronte i padroni di casa, in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e gli ospiti che comandano a classifica e non nascondono l’ambizione di confermarsi a fine stagione come la formazione vincitrice dello scudetto. La Lazio arriva a questo importante appuntamento dopo ...

CALCIOMERCATO Juventus / Ultime notizie : Mandzukic rifiuta la Cina - no a un triennale da 16 milioni : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Juventus - per Mandzukic buone notizie : 'Lavoro duro - torno in un paio di settimane' : Al lavoro a Torino "per tornare con i miei compagni in un paio di settimane". Così Mario Mandzukic sui social quasi in contemporanea con il calcio d'inizio della Supercoppa Juventus-Milan. L'...

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Milan : quote. Bianconeri senza Mandzukic - Supercoppa Italiana - : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Milan: le scelte dei due allenatori per la Supercoppa Italiana, partita secca che si gioca a Jeddah.

Juventus-Milan - probabili formazioni Supercoppa Italiana : bianconeri senza Mandzukic - rossoneri con il dubbio Paquetà : Juventus-Milan, valevole per la Supercoppa Italiana di calcio è ormai alle porte. Mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30, infatti, saranno di fronte i campioni d’Italia, e la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia, sconfitta proprio dalla formazione di Max Allegri con il punteggio di 4-0. La grande, e tanto discussa, sfida si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita, allo stadio King Abdullah Sports City e metterà di fronte due ...

Juventus - Mandzukic fuori uso in Supercoppa : in attacco l'unico dubbio di Allegri : Questa mattina la Juventus si è subito messa al lavoro dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri, infatti, devono già pensare alla sfida di mercoledì contro il Milan. Da domani, per la Juventus scatterà ufficialmente la missione Supercoppa visto che intorno alle 12 la squadra partirà da Torino Caselle per volare a Gedda. La squadra di Massimiliano Allegri arriverà in Arabia Saudita verso le 17 ora locale, le 19 ora ...

Juventus - Mandzukic rischia un mese di stop : si spera in un suo rientro contro l'Atletico : Per la Juventus da questa sera scatterà un periodo piuttosto intenso fra Coppa Italia, Supercoppa italiana, Serie A e Champions League. I bianconeri lavoreranno per essere al top in tutte queste competizioni. Per i primi match del 2019, però, la Juve dovrà rinunciare a Mario Mandzukic. Il croato si è fatto male giovedì mattina durante l'allenamento e ha accusato un problema ai flessori. Questo infortunio non sembra essere di live entità e anche ...

Juventus - lesione al bicipite femorale per Mandzukic! Si teme un lungo stop : ecco i possibili tempi di recupero : Più serio del previsto l’infortunio occorso a Mario Mandzukic: lesione al bicipite femorale della coscia destra per il croato che dovrà restare ai box per diverso tempo In conferenza stampa, Massimiliano Allegri non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni di Mario Mandzukic: “sensazioni? Come dice Mario, ‘no good'”. Niente giri di parole, l’attaccante croato dovrà stare fermo ai box per diverso ...

Coppa Italia - i convocati della Juventus : out Mandzukic e Cancelo : TORINO - Esordio della Juventus in Coppa Italia , per la prima gara dell'anno, domani sera contro il Bologna al Dall'Ara. Terminata la rifinitura del pomeriggio, la società ha diramato la lista dei ...

Juventus - Mandzukic preoccupa Allegri - ma le alternative in attacco non mancano : In tarda mattinata, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Il tecnico della Juventus non si è sbilanciato molto sulle scelte di formazione visto che l'allenamento sarà nel pomeriggio. Dunque per sapere chi giocherà in Coppa Italia bisognerà attendere la serata di oggi. Per il match contro il Bologna non ci sarà Mario Mandzukic che si è infortunato ieri ai flessori della coscia sinistra. ...

Infortunio Mandzukic/ Juventus news - problema ai flessori per il croato : salta la Supercoppa Italiana? : L'Infortunio di Mario Mandzukic è l'ultima novità che arriva dalla Continassa dove la Juventus sta preparando la prima gara del 2019.

Juventus - problema ai flessori per Mandzukic : Supercoppa a rischio : TORINO - Brutte notizie per Massimiliano Allegri . Nell'allenamento di oggi si è fermato Mario Mandzukic che ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere ...

Juventus - infortunio per Mandzukic : in Coppa Italia novità in attacco : Quella di oggi è stata una mattinata di intenso lavoro per la Juventus. I bianconeri stanno intensificando le sedute in vista della Coppa Italia. Infatti, per la Juve l'appuntamento contro il Bologna è ormai alle porte. Sabato sera la squadra di Massimiliano Allegri è attesa allo stadio Dall'Ara per affrontare i rossoblu. Probabilmente per questo match i bianconeri si presenteranno con alcuni cambi di formazione, anche perché poi la squadra sarà ...