Juventus | Caceres atto terzo | via alle visite mediche al JMedical

Lazio-Juventus - Allegri : “Caceres? Sono contento. Su Benatia dico che…” : LAZIO JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’imminente match di domani all’Olimpico e per evidenziare anche le ultime operazioni di mercato. Focus sul ritorno di Caceres e sull’addio di Benatia, poi la rivelazione su Pogba: “Difficile torni”. Allegri sul […] L'articolo ...

Porte girevoli alla Juventus : Benatia va in Qatar - torna Caceres : Porte girevoli in casa Juventus . Per un difensore che se ne va, il marocchino Medhi Benatia , un altro che arriva, anzi, che torna: l'uruguayano Martin Caceres , in bianconero già nella stagione 2009/...

Caceres ha detto sì alla Juventus - Benatia va all’Al-Duhail (RUMORS) : Il trentunenne difensore uruguaiano Martin Caceres tornerà a vestire i colori bianconeri della Juventus. Le visite mediche di rito, secondo Sky Sport, sarebbero state già fissate dal club per la giornata di oggi (26 gennaio) alle ore 11 allo Juventus Medical. Caceres, che con Massimiliano Allegri ha già vinto due scudetti, prenderà il posto di Medhi Benatia che si trasferirà in Qatar e vestirà la maglia dell'Al-Duhail. Per quanto riguarda il ...

Lazio - Caceres alla Juventus : ai biancocelesti 600 mila euro : Martin Caceres torna alla Juventus. La Lazio e la società bianconera hanno trovato un accordo sulla base di 600 mila euro. In serata è attesa la firma del giocatore. Il contratto dovrebbe essere di un ...

Juventus-Lazio - accordo per Caceres. E' la terza volta in bianconero: Benatia in Qatar, si chiude lunedì

