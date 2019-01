Juve | è il giorno del ritorno di Caceres

Juve - un giorno di riposo al rientro dopo il successo in Supercoppa : La Juventus è sbarcata all'aeroporto di Caselle alle 5.30 di mattina, l'ottava Supercoppa bianconera è stata affidata alle mani di Szczesny. Allegri ha concesso al gruppo un giorno di riposo per ...

Juve - dopo la vittoria della Supercoppa giorno di riposo per capitan Chiellini e compagni : La Juventus, ieri a Gedda ha conquistato la Supercoppa Italiana, battendo il Milan per 1-0 grazie al gol di testa di Cristiano Ronaldo che in questo modo si conferma ancora una volta l'uomo delle finali. I bianconeri sono già tornati a Torino, felici, ma stanchi per il match giocato al caldo dell'Arabia Saudita, per il leggero fuso ed anche per i festeggiamenti. Per consentire ai suoi uomini di recuperare le energie in vista della riapertura del ...

Juventus - Allegri ed il tweet del giorno dopo : il tecnico guarda già al futuro : Juventus, Massimiliano Allegri ha twittato come di consueto dopo la gara dei bianconeri in quel di Gedda vinta contro il Milan “Una Coppa che a volte ci era sfuggita per preparare al meglio le sfide di questo 2019“. Un tweet con una foto con il la coppa tra le mani; il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, celebra così il successo in Supercoppa italiana ottenuto ieri sera a Gedda battendo 1-0 il Milan. ...

Dybala ed il futuro alla Juventus : ” giorno giochiamo per una squadra - domani non sappiamo” : Paulo Dybala ha dichiarato di trovarsi bene alla Juventus, ma nel calciomercato mai dire mai: le parole della Joya Paulo Dybala è tornato a parlare del proprio futuro. In questa sessione di calciomercato sono poche le voci sul suo conto, a differenza delle precedenti finestre. La Joya però ha posto qualche dubbio in merito al futuro che potrebbe essere lontano dalla Juventus: “Difficile sapere cosa riserva il futuro. Un giocatore sa ...

Juventus - Bernardeschi e Bonucci ricordano Astori nel giorno del suo compleanno : Oggi il mondo del calcio sta ricordando con commozione Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, che ha perso la vita nel marzo 2018 mentre si trovava in ritiro con la squadra viola, avrebbe compiuto trentadue anni. Molti suoi compagni di squadra e di nazionale hanno voluto omaggiarlo facendogli gli auguri. Davide Astori, infatti, è rimasto nel cuore di tutti gli sportivi ed è per questo motivo i social sono stati inondati da messaggi in suo ...

Juventus - rientro anticipato per alcuni giocatori di Allegri. Bonucci - ironia social : 'Ho sbagliato giorno?' : Il giorno dell'Epifania ha sancito la chiusura delle vacanze per gran parte degli italiani. Lo stesso 'destino' è capitato anche a molti calciatori della nostra Serie A, fermi per la pausa campionato ...

Juve - Bonucci si allena da solo alla Continassa e ironizza : 'Ho sbagliato giorno?' : A Leonardo Bonucci qualche dubbio sarà venuto quando si è ritrovato nella mattinata di lunedì da solo nello spogliatoio della Juventus a cambiarsi in vista dell'allenamento. Un allenamento che il ...

Supercoppa Juve-Milan - Bongiorno : “chi accetta la discriminazione è complice” : “È inaccettabile” che una partita ufficiale tra due squadre di calcio italiane si giochera’ in uno stadio dove le donne non possono accedere ad alcuni settori dedicati solo agli uomini. Capisco il rispetto della cultura altrui, ma queste sono cose preistoriche”. Sono le parole di Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica amministrazione, durante un’intervista a Libero. “Il 25 novembre e l’8 marzo ...

Le notizie del giorno – Incontro tra Cristiano Ronaldo ed il futuro allenatore della Juve : Le notizie del giorno – L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in ...

Borsa : Juventus chiude a +10% - in un giorno guadagna oltre 100 milioni : Borsa: Dopo un avvio tutto in salita che aveva portato il Ftse Mib a cedere circa il 2%, Piazza Affari e' riuscita nel corso della prima seduta dell'anno a ridurre progressivamente il ribasso e a chiudere, con un ultimo colpo di reni, addirittura al sopra della soglia della parita'. A dare il segnale di carica alla Borsa di Milano e' stata gia' verso meta' seduta la Juventus (+10,17%) e che ha chiuso con un guadagno in un giorno di oltre ...

Le notizie del giorno – Juve-Samp - favore arbitrale nei confronti dei bianconeri [FOTO e VIDEO] : Le notizie del giorno – Si è giocato il primo match valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontare Juventus e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita emozionante, successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, la seconda su calcio di rigore, per la squadra di Giampaolo non basta il solito Quagliarella. Ma grandi polemiche nel finale per la rete annullata a ...

L’uomo del giorno – Emerson - grande protagonista con la Juventus : Emerson Ferreira da Rosa, noto come Emerson, è un ex calciatore brasiliano con passaporto tedesco e italiano, di ruolo centrocampista. Soprannominato il “puma” per i suoi movimenti felini nel catturare la palla, grande esperienza internazionale, ha indossato le maglie di Bayer Leverkusen, Roma, Juventus, Real Madrid e Milan oltre che con la Nazionale brasiliana. La Roma lo ha acquistato nell’estate del 2000 per 22 milioni ...

Le notizie del giorno – L’accordo record della Juve ed il retroscena su Mourinho : Le notizie del giorno – La Juventus si prepara per la gara di campionato contro la Roma, il club bianconero ha intenzione di continuare la corsa scudetto, nel frattempo arriva una notizia importante per la Vecchia Signora. Il club ed Adidas hanno rinnovato la partnership fino al 30 giugno 2027, nelle casse del club bianconero 408 milioni di euro per 8 stagioni dal 2019-2020 più corrispettivi variabili, L’accordo non comprende invece ...