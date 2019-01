Julen trovato morto nel pozzo | chi sono gli 8 angeli minatori che hanno provato a salvarlo

Bimbo nel pozzo - Julen trovato morto : non ce l?ha fatta. Il padre si sente male : Il tweet della Guardia Civil chiude ogni sogno e speranza per Julen, trovato morto dopo due settimane di ricerche. Erano le 1.25. La notizia si è diffusa intorno alle 3 quando si è...

Spagna - trovato morto il piccolo Julen : il bambino di 2 anni era caduto in un pozzo 13 giorni fa vicino a Malaga : Non ce l’ha fatta il piccolo Julen: i soccorritori l’hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il bimbo era senza vita. “Disgraziatamente… nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen”, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere ...

