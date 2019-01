Julen è morto lo stesso giorno della caduta

La Spagna piange il piccolo Julen - il bimbo caduto nel pozzo morto sul colpo : Tredici giorni di angoscia, speranza, paura. Ma il miracolo non c'è stato. E, alla fine, quando la squadra di soccorritori che ha lavorato senza sosta in condizioni al limite dell'impossibile è ...

Julen - l'autopsia rivela un trauma cranico : «Il bimbo è morto il giorno stesso della caduta» : Il piccolo Julen è morto lo stesso giorno in cui è caduto nel pozzo. Questo è quanto mostrerebbe l'autopsia effettuata sul corpicino del bambino precipitato in un pozzo...

Julen - l'autopsia rivela un trauma cranico : «Il bambino è morto il giorno stesso della caduta» : Il piccolo Julen è morto lo stesso giorno in cui è caduto nel pozzo. Questo è quanto mostrerebbe l'autopsia effettuata sul corpicino del bambino precipitato in un pozzo...

Julen morto - il disperato racconto del papà : «Ecco com'è caduto. Lo sentivo piangere» : di Silvia Natella , il bimbo caduto in un , h a tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso e il padre, José Rosellò, ha raccontato di aver tentato invano di salvarlo subito dopo averlo visto precipitare nel vuoto: 'Ho infilato il braccio fino alla spalla, ...

ALFREDINO RAMPI COME Julen/ Morto nel pozzo del Vermicino il 13 giugno 1981 : così nacque la Protezione Civile : ALFREDINO RAMPI COME JULEN: Morto nel pozzo del Vermicino il 13 giugno 1981: una tragedia in diretta tv che sconvolse l'Italia.

Julen - come è morto il bimbo caduto nel pozzo : il drammatico racconto dei soccorritori : Il piccolo Julen non ce l'ha fatta. Il bambino, come ha spiegato il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, dopo essere caduto per 71 metri di altezza è stato sepolto da ...

Spagna - il piccolo Julen non ce l'ha fatta : è stato trovatomorto : La vicenda del piccolo Julen, il bimbo che ha tenuto tutti in apprensione per quasi due settimane, si è conclusa tragicamente. Julen, di soli 2 anni, era caduto in un pozzo a Totalan, una località vicino a Malaga, il 13 gennaio: dopo giorni di tentativi di recupero da parte dei soccorritori, nella notte è stato ritrovato il suo corpo. Il pozzo che ha "ingoiato" Julen si trova nel cuore dell'Andalusia ed è largo solo 25 centimetri, mentre la sua ...

Bimbo nel pozzo - Julen trovato morto : tre giorni di lutto a Malaga : Inutili i soccorsi, che dopo due settimane sono riusciti a raggiungerlo: è stato trovato morto il piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo a Malaga. Julen, come è morto...

Trovato morto il piccolo Julen dopo 13 giorni nel pozzo : dopo 13 giorni terminano nel peggiore dei modi le speranze di una famiglia e del mondo intero. Il piccolo Julen Rosario di due anni, finito all’interno di un pozzo è stato riportato alla luce esanime. I soccorsi sono riusciti ad arrivare al piccolo corpo all’1.25 di questa notte dopo 13 giorni di scavi. Era caduto nel pozzo di soli 25 cm il 13 gennaio scorso a Totalan, vicino Malaga in Spagna. A comunicare il ritrovamento su twitter ...

Julen morto - il papà José : «Ecco com'è caduto. Ho infilato il braccio nel pozzo - lo sentivo piangere» : Julen, il bimbo caduto in un pozzo profondo 110 metri nei dintorni di Malaga, ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso e il padre, José Rosellò, ha raccontato di aver tentato...

Spagna - Julen Rossellò è stato trovato morto : Il piccolo Julen, il bambino di soli due anni che ha commosso la Spagna, non ce l'ha fatta: i soccorritori lo hanno recuperato ormai privo di vita nel pozzo dove tredici giorni fa era improvvisamente precipitato. Julen Rossello è stato individuato nella notte alle ore 1:25 a Totalan (Malaga) e subito la mente e il cuore degli italiani è tornata alla tragedia di Vermicino, che vide la morte di Alfredino Rampi, in circostanze simili a quelle di ...

Julen trovato morto nel pozzo - chi sono gli 8 'angeli minatori' che hanno provato a salvarlo : Il piccolo Julen è stato trovato morto nel pozzo in cui era caduto lo scorso 13 gennaio. Nessuna strada è rimasta intentata per provare a salvare la vita al bambino di due anni: per tirarlo fuori dal ...

Spagna - è morto Julen il bimbo caduto nel pozzo : lo strazio dei genitori che nel 2017 persero un altro figlio : “Un’altra volta, no! Un’altra volta, no!”: sono devastati i genitori di Julen, il bambino morto nel pozzo artesiano dove è caduto 13 giorni fa. Con queste parole hanno urlato il loro strazio quando è stato comunicato loro che i soccorritori avevano localizzato il corpo del loro piccolo, secondo quanto riporta il sito di El Mundo. Per la coppia è la seconda tragedia: nel 2017 ha perso un altro figlio, il fratellino ...

Julen trovato morto nel pozzo - chi sono gli 8 'angeli minatori' che hanno provato a salvarlo : Tra i suoi hobby ci sono gli sport d'avventura, come le immersioni subacquee e l'alpinismo, così come lo sci. Rubén García Ares Sposato e con una figlia, è uno dei più giovani in Brigata.