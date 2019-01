Julen | come è morto il bimbo caduto nel pozzo | il drammatico racconto dei soccorritori

Julen Rossello è morto nel pozzo come Alfredino Rampi - chi era : Julen Rossello è morto nel pozzo come Alfredino Rampi, chi era Si conclude nel peggiore dei modi la storia di Julen Rossello il bambino caduto in un pozzo delle campagne di Totàlan, nei pressi di Malaga, in Spagna, nonostante il lavoro senza sosta dei soccorritori. La triste notizia è arrivata nella notte. Julen Rossello: 13 giorni di lavori senza sosta Julen Rossello, di soli due anni e mezzo, è caduto in un pozzo artesiano largo 25 ...

Julen come Alfredino Rampi - Ciccio e Tore : la storia dei bimbi caduti nel pozzo : Proseguono le operazioni per il salvataggio del piccolo Julen, caduto in un pozzo a Totalán, vicino Malaga, lo scorso 13 gennaio. Gli operai hanno terminato intorno alle 14 di oggi, 24 gennaio, i lavori di sistemazione della piattaforma per accedere al pozzo verticale scavato parallelamente a quello nel quale Julen, di soli 2 anni, è precipitato. La vicenda di Julen ricorda quella di Alfredino Rampi, il bimbo caduto in un pozzo a Vermicino. come ...

Bimbo nel pozzo - la dinamica di una tragedia annunciata : come è caduto il piccolo Julen : Da dieci giorni il Bimbo è intrappolato a 71 metri di profondità. Il papà: "Voglio credere che sia ancora vivo". Nessuno...

Bimbo nel pozzo - la dinamica di una tragedia (annunciata) : come è caduto il piccolo Julen : Da dieci giorni il Bimbo è intrappolato a 71 metri di profondità. Il papà: "Voglio credere che sia ancora vivo". Nessuno...

'El mundo' racconta come Julen è caduto nel pozzo - soccorsi ancora al lavoro per salvarlo : Il piccolo Julen, due anni, è precipitato in un pozzo profondo più di 100 metri da ben 6 giorni ormai. Tutti i tentativi di salvarlo sono stati per ora inutili, ma i soccorritori hanno messo a punto un nuovo piano di azione e hanno ricominciato a scavare. Intanto il padre del bambino ha raccontata come il piccino è precipitato nel pozzo. Il piano di salvataggio dei soccorritori Mentre tutta la Spagna è col fiato sospeso e spera nel miracolo per ...

Come sta il piccolo Julen precipitato in un pozzo quattro giorni fa : Julen ha due anni e da Domenica è intrappolato in un pozzo di ispezione largo 25 centimetri a Totalán, vicino Malaga. Cento...