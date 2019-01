Judo | Grand Prix Tel Aviv 2019 | Nicholas Mungai è secondo nei -90 kg | gli altri azzurri

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Maria Centracchio in trionfo! Italia da delirio : podio in tutte le categorie! : Seconda giornata trionfale per la Nazionale Italiana di Judo impegnata nel Grand Prix di Tel Aviv 2019, che ottiene quattro podi complessivi (su 4 categorie di peso) con il primo posto di Maria Centracchio nei -63 kg, il secondo posto di Alice Bellandi (-70 kg) e Giovanni Esposito (-73 kg) ed il terzo di Christian Parlati (-81 kg). Maria Centracchio ricomincia da dove ci aveva lasciati due mesi fa a Tashkent e ottiene un altro magnifico ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Manuel Lombardo vince nei -66 kg - fuori al primo e al secondo turno gli altri italiani : Si è svolta quest’oggi la prima giornata di gare all’appuntamento di Tel Aviv del Grand Prix di Judo 2019, che porta nella città israeliana più di 400 atleti (407 per essere precisi, suddivisi tra 230 uomini e 177 donne). Un italiano è protagonista odierno: si tratta di Manuel Lombardo. Il campione mondiale juniores della categoria -66 kg si è confermato osso durissimo per tutti, andando a vincere la finale contro l’ucraino ...

Asd Judo Frascati - un fiume di atleti grandi e piccoli allo stage col campione giapponese Akimoto : Roma – Un grande evento che ha avuto un riscontro eccellente. Sabato scorso, presso il centro sportivo dell’istituto scolastico Raffaello a Roma (zona Romanina), si è svolto un importante stage tecnico di Judo, organizzato dall’Asd Judo Frascati in collaborazione con l’Asd Miriade e patrocinato dal comitato regionale Lazio che è stato condotto dal due volte campione del mondo e vincitore di cinque Grand Slam (ultimi quelli di Tokyo e ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : 21 italiani a caccia di punti preziosi per la qualificazione olimpica nel primo torneo dell’anno : La pausa invernale è giunta al termine e da domani il circuito maggiore del Judo torna protagonista con il Grand Prix Tel Aviv 2019, primo torneo della stagione agonistica. 407 atleti (230 uomini e 177 donne) si sfideranno sul tatami israeliano per rompere il ghiaccio con una fondamentale annata pre-olimpica e per mettere in cascina punti fondamentali nel ranking di qualificazione a Cinque Cerchi. La selezione italiana si presenta con una ...

Judo - Masters Guangzhou 2018 : i grandi “maestri” si sfidano in Cina nell’ultimo torneo della stagione - Italia assente : La stagione 2018 di Judo si chiude questo weekend con il World Masters di Guangzhou, appuntamento riservato ai migliori sedici del ranking mondiale di ciascuna categoria. Il torneo, in programma sabato 15 e domenica 16 dicembre nella prima mattinata Italiana (eliminatorie in nottata), assegnerà ben 1800 punti validi per il ranking di qualificazione olimpica al vincitore (il Mondiale ne assegna 2000). I migliori interpreti al mondo della ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Giappone dominatore incontrastato con 11 vittorie su 14 - segnali positivi per Edwige Gwend e Matteo Marconcini : Dopo tre giorni di gare si è concluso il Grand Slam di Osaka, ultimo appuntamento del circuito maggiore prima del Masters di Guangzhou riservato ai migliori sedici del ranking mondiale di ciascuna categoria. La manifestazione ha visto il dominio incontrastato dei padroni di casa, che hanno collezionato undici vittorie (su quattordici categorie), otto secondi e sedici terzi posti salendo sul podio con 35 atleti. La selezione del Sol Levante ha ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : dominio giapponese nell’ultima giornata di incontri con tre vittorie e undici podi : E’ andato in archivio ad Osaka (Giappone) la terza giornata di incontri dell’ultimo Grand Slam di Judo della stagione. Come da previsione la selezione giapponese ha fatto la voce grossa sul tatami amico ottenendo tre vittorie e 11 podi nel programma odierno. Senza italiani protagonisti, sono andati in scena i match dei -78 kg e dei +78 kg femminili e dei -90 kg, dei -100 kg e dei +100 kg maschili. Cominciando il nostro racconto dal ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Edwige Gwend si arrende alla nipponica Nouchi nella finale per il terzo posto - Matteo Marconcini fuori agli ottavi : Ad Osaka è andata in archivio la seconda giornata dell’ultimo Grand Slam della stagione, con la Nazionale giapponese che ha confermato il proprio dominio anche oggi con quattro vittorie su cinque categorie. L’Italia si è giocata le uniche due carte della spedizione, con Edwige Gwend e Matteo Marconcini impegnati rispettivamente nei -63 kg e -81 kg. Il cammino della Judoka azzurra è cominciato con una vittoria per waza-ari contro la ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Giappone dominante nella prima giornata con quattro medaglie d’oro e dieci podi totali : La prima giornata di gare del Grand Slam di Osaka è andata in archivio con un dominio assoluto della selezione Giapponese, capace di vincere quattro ori in altrettante categorie e di raccogliere dieci medaglie complessive sulle sedici potenzialmente in palio. Oggi si sono disputati i tornei di quattro categorie leggere: -48 e -52 kg femminili e -60 e -66 kg maschili. Nessun azzurro ha combattuto nella giornata inaugurale, infatti Edwige Gwend ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : sfida totale ai padroni di casa nipponici - l’Italia ci prova con Edwige Gwend e Matteo Marconcini : Dopo due weekend dedicati ai Grand Prix di Tashkent e The Hague, il circuito maggiore del Judo si sposta in Giappone da venerdì 23 a domenica 25 novembre per il Grand Slam di Osaka 2018, ultimo appuntamento della stagione prima del Masters di Guangzhou. 454 atleti provenienti da 75 nazioni si sfideranno a caccia di punti pesantissimi in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020, con l’Italia che sarà presente con due rappresentanti: ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da venerdì 23 a domenica 25 novembre ad Osaka si disputerà l’ultimo Grand Slam di Judo della stagione, che precederà il Masters di Pechino. La Nazionale Italiana si dovrebbe presentare alla kermesse nipponica con due atleti, Edwige Gwend e Matteo Marconcini, che vanno a caccia di un risultato di prestigio dopo un periodo complicato per accumulare punti nel ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Sarà caccia aperta ai maestri ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Italia a podio solo con Antonio Esposito - ma finalmente competitiva nei +100 kg con D’Arco : La seconda edizione del Grand Prix di The Hague si è chiusa ieri ed ha registrato un particolare dato statistico: le 14 medaglie d’oro in palio sono andate a 12 nazioni diverse, con le sole Russia e Ucraina capaci di ottenere due successi. L’Italia purtroppo non è nella lista nonostante una maxi-spedizione di 16 atleti, anche se ci sono da registrare delle prestazioni molto positive soprattutto in ottica qualificazione a Cinque ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Vincenzo D’Arco quinto nei +100 kg è il migliore degli azzurri in questa terza giornata : Va in archivio la terza giornata di incontri dell’ultimo Grand Prix di Judo dell’annata a The Hague (Olanda). Sul tatami olandese si son esibite cinque categorie di peso: i -90 kg, i -100 kg e i +100 kg maschili e -78 kg e +78 kg femminili. Sono stati quattro gli azzurri protagonisti quest’oggi. Il migliore è stato Vincenzo D’Arco che nei +100 kg ha concluso in quinta piazza, venendo sconfitto nei ripescaggi, assegnanti ...