Isola | Taylor Mega smascherata a ‘Pomeriggio 5’ | “Ha già firmato un contratto per 5mila

Isola : Taylor Mega avrebbe firmato un contratto per una serata a febbraio : L'Isola Dei Famosi ha ufficialmente riaperto i battenti nella serata del 24 gennaio. A dedicare uno spazio TV al ritorno dell'atteso reality dei naufraghi è stato il talk show pomeridiano di Barbara D'Urso, 'Pomeriggio 5', ai microfoni del quale l'opinionista Roger Garth ha rivelato l''indiscrezione secondo cui la naufraga Taylor avrebbe firmato un contratto per una serata in discoteca, prevista per febbraio. Una voce quest'ultima che, se fosse ...

Isola dei famosi - Taylor Mega sotto processo. 'Brava' - clamoroso : chi è l'unico vip che la difende : È Taylor Mega la prima 'processata' all' Isola dei famosi . La bella influencer di Instagram è già in nomination e Alessia Marcuzzi nel corso della prima puntata le ha subito chiesto di chiarire una ...

Pomeriggio 5 - nuove accuse a Taylor Mega : retroscena sull’Isola : Taylor Mega, le accuse di Roger Garth a Pomeriggio 5: nuove rivelazioni sull’Isola dei Famosi L’Isola Dei Famosi è partita da poco meno di 24 ore, eppure è già nata la prima polemica. La giovanissima e sensuale naufraga Taylor Mega è finita al centro di una bufera forse più grande di lei. Alessia Marcuzzi ha […] L'articolo Pomeriggio 5, nuove accuse a Taylor Mega: retroscena sull’Isola proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi - spuntano le foto di Taylor Mega. "Ma non sembra lei" : Taylor Mega è sicuramente uno dei personaggi più "interessanti" di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Già nel corso della prima puntata, infatti, ha dato molti spunti sui quali "riflettere". Oltre al suo look decisamente hot che lasciava poco all'immaginazione, anche le sue parole prima di arrivare in Honduras hanno fatto discutere. "Tre settimane, torno a casa e conquistiamo il mondo", dice in un filmato pubblicato su Instagram. E apriti ...

Isola Dei Famosi Taylor Mega : le foto del prima e dopo…quasi irriconoscibile. Guarda le Foto : E’ stata senz’altro una delle concorrenti più chiacchierate della prima puntata dell’Isola dei Famosi. Taylor Mega, 25 anni, influencer ed ex fiamma di Flavio Briatore, ha scaldato gli animi perché accusata di aver pianificato... L'articolo Isola Dei Famosi Taylor Mega: le Foto del prima e dopo…quasi irriconoscibile. Guarda le Foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Senza reggiseno! Isola dei famosi già bollente : Taylor Mega fa vedere tutto : Erano passati da poco 20 minuti dall’inizio della diretta, quando i fortunati telespettatori dell’Isola dei famosi 2019, hanno potuto guardare in diretta l’incredibile performance sportiva di Taylor Mega. Su Canale 5, tantissimi (poco dopo sui social) sono andati in delirio dopo l’arrivo di Taylor Mega sull’Isola. La bionda influencer si è tuffata dall’elicottero come gli altri naufraghi ma una volta uscita dall’acqua ha ...

Taylor Mega prima e dopo i ritocchini estetici : l’eclatante trasformazione della naufraga de L’Isola dei Famosi [GALLERY] : Taylor Mega, neo naufraga de L’Isola dei Famosi 14, è rifatta? La bellissima fidanzata di Tony Effe prima e dopo l’intervento del chirurgo estetico Taylor Mega, nonostante il suo successo sui social network, vuole tentare anche di sfondare nel mondo dello spettacolo. La bellissima ex fiamma di Briatore, Corona e Sfera Ebbasta è una delle protagoniste de L’Isola dei Famosi 14. dopo la sua prima apparizione in tv però, ...

