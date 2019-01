Isola dei famosi | Massimo Boldi difende Taylor Mega? Spuntano messaggi misteriosi…Leggi

Ecco perché Jo Squillo non è partita per l'Isola dei Famosi : Jo Squillo ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale "Novella 2000" spiegando il grave motivo che l'ha tenuta lontana da "l'Isola dei Famosi" e dall'Honduras. Una settimana fa, al momento ...

Isola dei famosi - il fuori onda su Taylor Mega : "Fa la escort" : Taylor Mega è sicuramente uno dei personaggi più curiosi e interessanti dell'Isola dei famosi. Il suo stile di vita, le sue ciglia finte, il suo fisico perfetto, ma anche le parole pronunciate prima di sbarcare in Honduras. Poche ore prima di arrivare in aeroporto, infatti, ha registrato un video nel quale spiega che sarebbe stata in gioco soltanto per tre settimane, "poi torno a casa e conquisto il mondo". Parole che hanno messo sull'attenti ...

Jo Squillo : "I miei genitori sono morti - l'Isola dei Famosi mi aiuterà" : Giovedì scorso è partita la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Però tra i naufraghi spiccava una assenza importante: quella di Jo Squillo . La conduttrice in diretta ...

Isola dei Famosi 2019 - il lasagna gate. «Hai il coraggio di mangiare questa m*rda?» - le parole di Demetra rivelate da Luca : Demetra Hampton ©Frezza - La Fata E’ ancora presto per sentire i morsi della fame, eppure i primi malumori tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 sono stati scatenati da una lasagna. Protagonista assoluta di questo “chiacchiericcio” è Demetra Hampton, nominata nel corso della prima diretta e attualmente al televoto con Kaspar Capparoni e Taylor Mega. A svelare l’arcano sono state le immagini dei naufraghi ...

Isola dei Famosi – Jo Squillo assente alla prima puntata - la verità shock della presentatrice : “entrambi i miei genitori sono morti” : Jo Squillo assente alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 14: la presentatrice colpita da due gravi lutti familiari Commentando l’assenza di Jo Squillo alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2019, a cui avrebbe dovuto presenziare nelle vesti di naufraga, Alessia Marcuzzi ha parlato di “problemi familiari” per la presentatrice. A distanza di poche ore dall’esordio della 14ª edizione del programma si è ...

Dall'Isola dei Famosi a Sanremo ecco chi pettina le dive : Quante volte le lunghe chiome o le sofisticate acconciature delle star ci hanno fatto sorgere la domanda:"Ma come fanno ad avere capelli così belli?"Non è solo merito di madre natura, il segreto c"è, state tranquille, perché a fare i capelli splendidi alle dive che ammiriamo nei reality o quelle che vediamo nelle pose di Istagram, sono gli hair stylist. Come dietro ogni uomo di successo c"è una grane donna, così dietro capelli stupendi c"è ...

Jo Squillo - il motivo dell’assenza all’Isola dei Famosi : colpita da due gravi lutti in poco tempo : L’Isola dei Famosi è cominciata. La nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha debuttato giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 e, a giudicare dai dati Auditel diffusi il giorno successivo, non è stata seguitissima. L’Isola ha infatti dovuto fare i conti con la collaudata fiction su Raiuno ‘Che Dio ci aiuti 5’ con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela ed è stata proprio quest’ultima ad avere la meglio ...

Date Isola dei famosi : il reality lascia il giovedì e va in onda domenica 3 e 10 febbraio : L'esordio de L'Isola dei famosi, avvenuto lo scorso giovedì 24 gennaio, non ha rispettato le aspettative della vigilia dal punto di vista degli ascolti. Nonostante la presenza di un cast abbastanza frizzante, la prima puntata ha perso ben il 7% rispetto allo scorso anno, lasciando presagire persino ad un peggioramento della situazione nel corso delle prossime settimane. Per evitare una vera e propria emorragia di ascolti, in vista del Festival ...

Isola dei FAMOSI 2019/ Tutti pazzi per Marina La Rosa : l'ex gatta morta sbaraglia la concorrenza : L'esordio dell'ISOLA dei FAMOSI 2019 non è stato dei migliori. L'adventure game ha portato a casa ascolti flop ma il cast è fortissimo.

L'Isola dei famosi - il fuorionda clamoroso a Pomeriggio 5 su Taylor Mega : 'Fa la escort' : A Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso è già scoppiato il primo gravissimo caso contro L'isola dei famosi per colpa di un fuorionda. Mentre si parlava della naufraga Taylor Mega, come riporta ...

L'Isola dei famosi - il fuorionda clamoroso a Pomeriggio 5 su Taylor Mega : "Fa la escort" : A Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso è già scoppiato il primo gravissimo caso contro L'isola dei famosi per colpa di un fuorionda. Mentre si parlava della naufraga Taylor Mega, come riporta Davidemaggio.it, un ospite non inquadrato si sarebbe fatto scappare una considerazione: "Fa la escort". In q

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei Famosi - Kaspar Capparoni contesta alla Marcuzzi il taglio della sua nomination : Il 24 gennaio è andata in onda la prima puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 giunto alla sua quattordicesima edizione dietro la conduzione della confermatissima Alessia Marcuzzi. Quest'ultima è stata fin da subito protagonista di un battibecco in diretta con il naufrago Kaspar Capparoni. L'attore romano, infatti, ha contestato la messa in onda di un filmato in cui indicava come la più "antipatica" del gruppo Marina La Rosa, ...

Oggi in edicola la nuova casa dei Sikh «Isola» la Lega : Infine per gli spettacoli i Gentle Eyes , il nuovo progetto dell' ex Timoria Diego Galeri : «Così ho ritrovato anche la melodia ». Leggi qui il GdB in edicola Oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ...