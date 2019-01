Isola dei Famosi | grave lutto per Jo Squillo | ecco il motivo della sua assenza

L'Isola dei famosi - la pesante insinuazione su Taylor a Pomeriggio 5 : 'Fa la escort' : Dubbi ed insinuazioni nei confronti della bella Taylor Mega, protagonista di questa quattordicesima edizione delL'Isola dei famosi in onda su Canale 5. Ieri sera, durante la puntata di Striscia la notizia, è stato trasmesso un filmato inerente ad un dibattito che c'è stato in diretta a Pomeriggio 5 e, mentre si parlava dell'ex fidanzata di Flavio Briatore e Sfera Ebbasta, qualcuno ha ipotizzato che il mestiere della Mega fosse quello della ...

Isola dei famosi - "ecco chi non è all'altezza" : Alessia Marcuzzi ha un enorme problema : Siamo all'Isola dei famosi numero 14, la quinta targata Mediaset. Ecco il peggio del meglio andato in onda giovedì scorso. 10) Paolo Brosio. L' ex inviato del Tg4 si sta scrollando di dosso i panni del predicatore, la leggerezza gli dona di più. Sulla zattera dice zozzerie sulle ragazze in bikini, p

Isola dei Famosi - il raptus di Demetra Hampton : 'Hai il coraggio di mangiare questa mer***?' : Quest' Isola dei Famosi 2019 sta già rivelando i primi malumori tra i concorrenti: al centro della polemica un piatto di lasagne . È davidemaggio.it che spiega meglio l'accaduto in cui è stata ...

Isola dei famosi : Massimo Boldi difende Taylor Mega? Spuntano messaggi misteriosi…Leggi per saperne di più : Che cosa c’entra Massimo Boldi con Taylor Mega? Apparentemente nulla, se non che nelle ultime ore in rete stanno spuntando alcuni pettegolezzi a proposito di messaggi che l’attore comico avrebbe inviato in sostegno della... L'articolo Isola dei famosi: Massimo Boldi difende Taylor Mega? Spuntano messaggi misteriosi…Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola dei famosi - il fuori onda su Taylor Mega : "Fa la escort" : Taylor Mega è sicuramente uno dei personaggi più curiosi e interessanti dell'Isola dei famosi. Il suo stile di vita, le sue ciglia finte, il suo fisico perfetto, ma anche le parole pronunciate prima di sbarcare in Honduras. Poche ore prima di arrivare in aeroporto, infatti, ha registrato un video nel quale spiega che sarebbe stata in gioco soltanto per tre settimane, "poi torno a casa e conquisto il mondo". Parole che hanno messo sull'attenti ...

Isola dei Famosi 2019 - il lasagna gate. «Hai il coraggio di mangiare questa m*rda?» - le parole di Demetra rivelate da Luca : Demetra Hampton ©Frezza - La Fata E’ ancora presto per sentire i morsi della fame, eppure i primi malumori tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 sono stati scatenati da una lasagna. Protagonista assoluta di questo “chiacchiericcio” è Demetra Hampton, nominata nel corso della prima diretta e attualmente al televoto con Kaspar Capparoni e Taylor Mega. A svelare l’arcano sono state le immagini dei naufraghi ...

Dall'Isola dei Famosi a Sanremo ecco chi pettina le dive : Quante volte le lunghe chiome o le sofisticate acconciature delle star ci hanno fatto sorgere la domanda:"Ma come fanno ad avere capelli così belli?"Non è solo merito di madre natura, il segreto c"è, state tranquille, perché a fare i capelli splendidi alle dive che ammiriamo nei reality o quelle che vediamo nelle pose di Istagram, sono gli hair stylist. Come dietro ogni uomo di successo c"è una grane donna, così dietro capelli stupendi c"è ...

Jo Squillo - il motivo dell’assenza all’Isola dei Famosi : colpita da due gravi lutti in poco tempo : L’Isola dei Famosi è cominciata. La nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha debuttato giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 e, a giudicare dai dati Auditel diffusi il giorno successivo, non è stata seguitissima. L’Isola ha infatti dovuto fare i conti con la collaudata fiction su Raiuno ‘Che Dio ci aiuti 5’ con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela ed è stata proprio quest’ultima ad avere la meglio ...