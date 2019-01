Ischia | frana sulla litoranea | anche oggi scuole chiuse

Frana tra Casamicciola e Lacco Ameno : tragedia sfiorata a Ischia : “La criticità idrogeologica relativa al terrapieno che è Franato sulla ex SS270 Isola Verde-Litoranea era già nota, tanto che erano già stati posti dei blocchi di cemento per cercare di contenere il rischio. Purtroppo in questi casi i palliativi non bastano, occorre intervenire con la massima urgenza per risolvere i problemi. Solo il caso ha voluto che non si verificasse una tragedia”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi ...

Conte in Niger : “L’Europa rIschia di franare per il problema irrisolto dei migranti” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. Giuseppe Conte parla ...

