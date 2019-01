Inter | Vrsaljko potrebbe tornare all’Atletico Madrid già a gennaio

Inter - Sime Vrsaljko non convince : un nuovo terzino - chi può arrivare al suo posto : Sime Vrsaljko (27 anni) non ha convinto l' Inter. Sarà per i continui infortuni, o per la resa non all' altezza delle aspettative (inevitabilmente influenzata dagli acciacchi), ma in Corso Vittorio Emanuele II ragionano sul futuro del croato, sempre più a rischio "taglio". Il terzino destro è arriva

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Cedric Soares pronto a rimpiazzare Sime Vrsaljko : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Cedric Soares può arrivare per sostituire Vrsaljko. Perisic può partire subito, in quel caso arriverà prima de Paul.

Inter - Vrsaljko può andare via a gennaio : c'è un altro club italiano : Vrsaljko via dall' Inter per andare al Napoli . Lo riporta Rai Sport , con i nerazzurri che lascerebbero già andare via a gennaio il terzino croato, e i Colchoneros che lo girerebbero al Napoli per avere Hysaj. Intreccio non semplice, ma l'Atletico è al lavoro: ...

Inter - si inizia a pensare ai riscatti : pochi dubbi per Vrsaljko e Politano - Keita in bilico : L’Inter inizia a pensare ai riscatti per evitare che si ripeta la situazione dell’anno scorso, con Cancelo e Rafinha che non sono stati confermati dal club per questioni di settlement agreement. Da giugno questo cesserà e i nerazzurri avranno più libertà di movimento. I prestiti da riscattare sono quelli di Vrsaljko, Politano e Keita. Nonostante gli infortuni, la società sembra avere pochi dubbi in merito al croato e lo stesso ...

Inter - Vrsaljko non offre garanzie : ora i piani di Ausilio possono cambiare : Il vice-campione del mondo ha, però, raccolto appena 8 presenze a causa di alcuni problemi fisici, con sullo sfondo l'opportunità Darmian che potrebbe compromettere la permanenza di Vrsaljko in ...

Juventus-Inter le formazioni ufficiali : Spalletti con Vrsaljko - Miranda e Gagliardini : JUVENTUS INTER formazioni ufficiali – Pochi minuti al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter. La Sfida, il Superclassico italiano, il Derby d’Italia, scegliete la definizione migliore. Allegri si affiderà al 4-3-3, nessuno spazio al turnover, solo cambi dettati dalla contingenza. In campo De Sciglio a sinistra al posto […] L'articolo Juventus-Inter le formazioni ufficiali: Spalletti con ...

Inter - si allontana il riscatto di Vrsaljko : i nerazzurri preparano l’assalto a Darmian : L’Inter si prepara per il ritorno in campo per il campionato di Serie A, di fronte la Juventus in una partita difficilissima per la squadra di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono reduci dal pareggio sul campo della Roma, buona prestazione dell’Inter che però non è riuscita a conquistare i tre punti. Nel frattempo il club nerazzurro pensa anche al mercato, la dirigenza sta valutando le strategie per il futuro e l’Inter ...

Inter - Vrsaljko troppi guai : Ausilio si cautela e ripiomba su Darmian : P revenire è meglio che curare. Il concetto è chiaro e vale in campo medico come sul mercato. Non è un caso che all'Inter il d.s. Piero Ausilio sia tornato sulle tracce di Matteo Darmian del ...

Vrsaljko - troppi guai : Inter su Darmian : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il ds nerazzurro Ausilio è tornato sulle tracce di Darmian, in scadenza di contratto a giugno col Manchester United. L'ex Torino vuole tornare in Italia: ...

Roma-Inter - Spalletti : 'Non è una gara decisiva. Vrsaljko a disposizione - Nainggolan out' : Se si riuscisse a fare squadra anche con quelli che vivono il calcio dall'esterno, questo sport ha delle potenzialità che si possono usare socialmente e che potrebbero dare dei vantaggi alla nostra ...

Inter - Vrsaljko non convocato per il Tottenham : MILANO - Niente Tottenham per Sime Vrsaljko . Il terzino dell' Inter infatti non è stato inserito nella lista dei 19 convocati per il match di domani dei nerazzurri in Champions League : dopo l'...

L'Inter a Londra senza Vrsaljko : il croato salta il Tottenham : Come previsto Sime Vrsaljko salta la trasferta di Champions a Londra contro il Tottenham : troppo pochi dieci giorni per smaltire l'i

Infortunio Vrsaljko - le condizioni del terzino dell’Inter a due giorni dal Tottenham : Infortunio Vrsaljko – Il terzino destro dell’Inter ha subito un’elongazione del bicipite femorale durante l’ultima partita del girone di Nations League tra la sua Croazia e l’Inghilterra. Ha già saltato la partita di campionato contro il Frosinone ed è praticamente certo che Vrsaljko salterà anche la gara di Champions League contro il Tottenham. Il croato si è allenato a parte anche oggi e Spalletti non lo ...

Inter - a Londra missione ottavi : ma Vrsaljko non ce la fa : E adesso, sulla spinta della ritrovata vittoria, caccia al primo obiettivo stagionale: mercoledì con un punto può arrivare la qualificazione agli ottavi di Champions. Uno step importante, specie dopo ...