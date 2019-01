Inter | Spalletti | Toro avversario tosto

Inter - Spalletti difende Icardi : “quello che sta facendo è perfettamente in linea con il suo valore” : L’allenatore dell’Inter ha presentato in conferenza stampa il match contro il Torino in programma domani “Mi fa piacere ci siano prospettive importanti e che la società voglia fare una squadra più forte perché se merita la nostra storia, i nostri tifosi“. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, commentando l’ingresso nella società nerazzurra, con una quota di minoranza di ...

Torino-Inter : Spalletti prepara una formazione insolita : Spalletti è pronto per Torino-Inter, l’allenatore conta molto anche su Maurito Icardi che prova a rimettersi in moto in campo.Dove l’astinenza da gol non ha ancora raggiunto il livello rosso ma comunque sta iniziando a lampeggiare. Con l’Inter che sta soffrendo tantissimo in attacco (4 gol nelle ultime6 di A) e pagando le difficoltà del suo marcatore principe. Finora il capitano ha segnato 14 gol in questa stagione: 9 in Serie A, 4 in ...

Inter - fatta per Soares ma non solo : pronta la rivoluzione nell'undici di Spalletti : L'Inter comincia a muoversi sul mercato in questi ultimi giorni. La società nerazzurra sembrava potesse restare immobile ma nelle ultime ore c'è stato un cambio di rotta dettato anche dalle esigenze all'Interno della rosa. Continuano i problemi fisici per il terzino croato, Sime Vrsaljko, che dovrebbe saltare anche la prossima sfida di campionato contro il Torino, allo stadio Grande Torino, domenica alle ore 18. Per questo motivo il club ...

Marotta - regalo a Spalletti : l'Inter ha preso Cedric Soares : MILANO - Dopo i colpi in prospettiva Godin e De Paul , Marotta fa anche un regalo immediato a Spalletti. l'Inter ha infatti definito l'arrivo dal Southampton dell'esterno Cedric Soares : il 27enne ...

Inter - Skriniar ha le idee chiare : “voglio vincere con questa maglia. Valgo 100 milioni? Quando lo ha detto Spalletti…” : Il difensore slovacco ha parlato della stagione dell’Inter e degli obiettivi futuri, sottolineando di voler vincere un trofeo in nerazzurro Terzo posto in classifica e obiettivo Europa League, sono queste le certezze della stagione dell’Inter. Milan Skriniar ha le idee chiare e, nel corso di un’Intervista a Tuttosport, ha sottolineato di voler vincere il primo trofeo con la maglia nerazzurra. Parole schiette e sincere, ...

Inter - Spalletti via a fine stagione. Al suo posto Mourinho o Conte : A meno di un finale di stagione strepitoso e ricco di successi il prossimo anno sulla panchina nerazzurra ci sarà un cambio

Sampdoria - Giampaolo : 'Inter ricordo d'infanzia. Andersen? Se Spalletti mi chiede...' : L'occasione era quella di un evento benefico, ossia la quindicesima edizione del premio 'Amici dei bambini'. Quando però tanti protagonisti del mondo del calcio si riuniscono nello stesso luogo, parlare di Serie A è praticamente inevitabile. E se tra i premiati c'è anche Marco Giampaolo , è logico che il discorso scivoli anche sulla Sampdoria ...

Torino-Inter : Spalletti e i dubbi amletici sul centrocampo nerazzurro : Nel secondo posticipo della ventunesima giornata della Serie A TIM 2018-2019, allo stadio “Olimpico Grande Torino”, si sfidano Torino ed Inter.Nel Torino, rispetto alla partita contro i giallorossi, tornano Izzo, al centro della difesa e Meité, al centro della mediana. Da valutare l’eventuale inserimento di Zaza, altrimenti spazio nuovamente a Parigini. In casa Inter conferma in arrivo per D’Ambrosio, sulla fascia destra di difesa e Perisic, ...

Inter - Spalletti prepara il ritorno dall'inizio di Nainggolan : Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , l'ex centrocampista della Roma è pronto a riprendersi una maglia dal 1': Nainggolan rientrerà nell'undici di partenza domenica nella partita con il ...

Graziani : 'A Spalletti voglio bene - ma quando lo mette Lautaro con Icardi? L'Inter ha un problema' : Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani parla di Inter e non risparmia qualche critica a Luciano Spalletti. 'L'Inter continua come nel passato, con alti e bassi. Giocare col Sassuolo non è facile, è una buona ...

Inter-Sassuolo - ecco cosa ha fatto arrabbiare Spalletti : L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la sfida tra Inter e Sassuolo e spiega come Spalletti si sia arrabbiato con i suoi per la conduzione del match. ' Spalletti si è arrabbiato molto perché i suoi non trovavano le distanze ...

I limiti dell'Inter : ecco dove iniziano le difficoltà per gli uomini di Spalletti : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia alcuni limiti dell'Inter. ' Le difficoltà iniziano da dietro. Troppo lenta l'uscita dell'Inter, sia dei difensori che dei 'primi centrocampisti' . Skriniar e De Vrij hanno poca visione ...

L'Inter di Spalletti è indolente : ritmi blandi e poco pressing : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter-Sassuolo e spiega come i ritmi tenuti dagli uomini di Spalletti fossero eccessivamente blandi. 'Già all'alba della sfida l'impressione era quella di un'Inter indolente. Ancora ...

Inter " Sassuolo 0-0 - De Zerbi ferma Spalletti : Si Interrompe a sette la serie di vittorie di fila in casa dell'Inter. In uno stadio "Meazza" con le porte chiuse, popolato esclusivamente da bambini festanti, i nerazzurri impattano contro il ...