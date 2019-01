Insulti razzisti a passeggera | autista nei guai

Padova - dall’autista del bus bestemmie e Insulti razzisti contro passeggera che protestava : La donna ricoperta da una raffica di bestemmie e insulti dall'autista del mezzo pubblico solo perché aveva protestato per la presunta velocità elevata dell'autobus. La scena ripresa da un'altra passeggera. L'azienda di trasporto ha avviato una indagine interna e promesso che agirà contro l'uomo quando sarà identificato.Continua a leggere

Insulti razzisti agli avversari - la squadra di Cittadella lascia il suo tifoso fuori dallo stadio : Cittadella, PADOVA, - Aveva rivolto un insulto razzista a un calciatore avversario. Ora non potrà più andare allo stadio a vedere le partite della sua squadra. A sanzionare in modo inedito il tifoso, ...

Campionato Juniores - Insulti razzisti e rissa finale con i genitori : Getty insulti razzisti e rissa tra giocatori e genitori. Un pomeriggio di straordinaria follia quello andato in scena sabato scorso al campo di Marzolara, piccola frazione del comune di Calestano, ...

Campionato Juniores - Insulti razzisti e rissa sugli spalti a Parma : È stata scritta in un campo della provincia di Parma l'ennesima pagina nera per il calcio italiano. Questa volta a sfidarsi erano due squadre del Campionato Juniores, il Marzolara e il Fontanellato. La partita, tesa fin dal calcio di inizio, si è fatta via via più volenta.I cori razzisti sono iniziati dopo che, al primo minuto, la squadra ospite è andata subito in vantaggio. Dalla tribuna i genitori degli atleti della squadra di casa hanno ...

Roberto Calderoli è stato condannato a 18 mesi di carcere per gli Insulti razzisti a Cécile Kyenge : Il senatore della Lega Roberto Calderoli è stato condannato a 18 mesi di carcere per gli insulti razzisti che rivolse nel luglio del 2013 all’allora ministro alle Pari opportunità Cécile Kyenge. Calderoli è stato condannato per diffamazione con l’aggravante del razzismo

Insulti razzisti alla Kyenge - Calderoli condannato a 18 mesi : Roberto Calderoli è stato condannato in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo per diffamazione aggravata dall'odio razziale . Il senatore della Lega, nel luglio 2013, aveva dato ...

Rugby - espulso l'allenatore del Rovigo per Insulti razzisti contro un giocatore neozelandese : Per quanto ci riguarda va bene così, si può sbagliare in certi momenti e Casellato è un uomo di sport".

Espulso per Insulti razzisti il tecnico del Rovigo : L'allenatore del Rovigo Rugby è stato Espulso durante la partita vinta contro il Petrarca a Padova 27-20 per insulti razzisti ad un giocatore della squadra avversaria di nazionalità neozelandese ed ...

"Negro di m...". Allenatore di rugby espulso per Insulti razzisti : L'Allenatore del Rovigo rugby è stato espulso durante la partita vinta contro il Petrarca a Padova 27-20 per insulti razzisti ad un giocatore della squadra avversaria di nazionalità neozelandese ed origini samoane. Umberto Casellato, 49 anni - come riferiscono i quotidiani locali - si sarebbe lasciato sfuggire una frase (nero di...) che ha portato il direttore di gara ad espellerlo, su segnalazione del quarto uomo, per il ...

Rugby - Insulti razzisti da tecnico Rovigo : ANSA, - Rovigo, 13 GEN - L'allenatore del Rovigo Rugby è stato espulso durante la partita vinta contro il Petrarca a Padova 27-20 per insulti razzisti ad un giocatore della squadra avversaria di ...

Insulti razzisti in campo - maxi squalifica di 12 giornate : L'episodio, riferisce 'La Nazione' nella cronaca di Lucca, si è verificato nel corso di una partita fra ragazzi under 15, disputata sul campo di una squadra della Lucchesia. Tutto è successo alla ...

Insulti razzisti - 10 turni di squalifica a calciatore di Serie D : Fino a ieri, Simone Fioretti era un anonimo calciatore del Castrovillari , in Serie D. Oggi è diventato famoso. Non per un gol, ma per la maxisqualifica di 10 giornate comminatagli dal giudice ...

Serie D : Insulti razzisti - giocatore del Castrovillari squalificato 10 giornate : COSENZA - Dieci turni di stop per insulti razzisti. E' successo in Serie D dove il giudice sportivo ha deciso di utilizzare il pugno duro nei confronti di Simone Fioretti, centrocampista del ...

Insulti razzisti - punito con dieci giornate di squalifica centrocampista del Castrovillari : Ha subito un fallo da un avversario di colore ed ha reagito insultandolo con frasi razziste. Parole che sono state sentite sul campo dall'arbitro, che lo ha subito espulso, e che adesso gli sono ...