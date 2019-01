Innocente in carcere per 22 anni | ora chiede 66 milioni

All’ergastolo per errore e in carcere Innocente per 22 anni - chiede 66 milioni di euro di risarcimento : Per i suoi 22 anni passati ingiustamente in carcere, perché innocente, chiede un risarcimento di 66 milioni di euro. A depositare la richiesta monstre sono i legali di Giuseppe Gulotta, il 60 enne, che oggi vive nell’empolese: nell’atto, firmato dagli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini, l’Arma dei carabinieri è citata per responsabilità ci...

In carcere da Innocente - chiede 66 mln : 21.46 Ha scontato in carcere 22 anni da innocente. Adesso chiede allo Stato un risarcimento di oltre 66 milioni di euro. Protagonista della storia è Giuseppe Gulotta, ex muratore di Certaldo (Fi), arrestato nel 1976 per l'omicidio di due carabinieri della stazione di Alcamo Marina (Trapani). Allora diciottenne, venne condannato all'ergastolo, ma dopo nove processi e 22 anni di carcere nel 2012 fu assolto dalla corte d'appello di Reggio ...

Ventidue anni in carcere da Innocente - chiesti 66 milioni di risarcimento allo Stato e a tre carabinieri : “Mi torturarono” : Fu condannato per una strage che non aveva mai commesso e passò in carcere 22 anni. Per questo motivo Giuseppe Gulotta ha chiesto un risarcimento da 66 milioni di euro. L’uomo, che ora ha 61 anni, fu accusato dell’omicidio di due giovani carabinieri della caserma di Alcamo Marina avvenuto il 26 gennaio del 1976. ArreStato e condannato all’ergastolo, quando aveva 18 anni, venne assolto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, dopo una ...

Firenze - un Innocente ha passato 22 anni in carcere : ora chiede 66 milioni : Ha scontato in carcere 22 anni da innocente. Adesso chiede allo Stato un risarcimento di oltre 66 milioni di euro . Protagonista della storia è Giuseppe Gulotta, ex muratore di Certaldo , Firenze, , ...

In carcere da Innocente per 22 anni - ora chiede 66 milioni di euro : Giuseppe Gulotta, vittima di un errore giudiziario per l'omicidio di due carabinieri della caserma di Alcamo Marina nel 1976, è stato poi assolto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. L'avvocato: "È la prima volta in duecento anni di storia che l’Arma dei carabinieri viene citata per responsabilità penale"Continua a leggere

"22 anni in carcere da Innocente - chiediamo 66 milioni" : Oltre 66 milioni di euro per aver scontato anni di carcere da innocente. E' il risarcimento, chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di un errore giudiziario per l'omicidio di due giovani carabinieri ...

22 anni in carcere da Innocente - l'avvocato : "Chiediamo 66 milioni" : Oltre 66 milioni di euro per aver scontato anni di carcere da innocente. E' il risarcimento, chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di un errore giudiziario per l'omicidio di due giovani carabinieri ...

22 anni in carcere da Innocente : chiede 66 milioni di risarcimento : Oltre 66 milioni di euro per aver scontato anni di carcere da innocente. È il risarcimento, chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di un errore giudiziario per l'omicidio di due giovani carabinieri della caserma di Alcamo Marina del 26 gennaio del 1976. Arrestato e condannato all'ergastolo, quando aveva 18 anni, venne assolto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, dopo una lunga serie di processi e 22 anni passati dietro le sbarre. "I ...

In carcere da Innocente per 22 anni - ora chiede 66 mln di euro come risarcimento : Giuseppe Gulotta, la cui confessione venne estorta dai carabinieri con minacce e torture, è stato assolto nel 2012

In carcere da Innocente per 22 anni - ora chiede 66 milioni di euro : Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più gravi mai avvenuti in Italia, ha chiesto un risarcimento di oltre 66 milioni di euro per aver scontato ingiustamente quasi 22 anni di ...

In carcere da Innocente per 22 anni - ora chiede 66 mln di euro : Giuseppe Gulotta, la cui confessione venne estorta dai carabinieri con minacce e torture, è stato assolto nel 2012

Gulotta chiede oltre 66 mln euro per 22 anni di carcere da Innocente : Roma, 24 gen., askanews, - oltre 66 milioni di euro per aver scontato 22 anni di carcere ingiusto. E' il risarcimento chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più gravi ...

Gulotta chiede oltre 66 mln euro per 22 anni di carcere da Innocente : Roma, 24 gen., askanews, - oltre 66 milioni di euro per aver scontato quasi 22 anni di carcere ingiusto. E' il risarcimento chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più ...

Ventidue anni di carcere da Innocente - Gulotta chiede oltre 66 milioni di euro di risarcimento : oltre 66 milioni di euro per aver scontato quasi 22 anni di carcere ingiusto. E' il risarcimento chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più gravi della Repubblica Italiana, depositato al Tribunale di Firenze dagli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini, che lo hanno assistito sin dal processo di revisione. Nell'atto, in cui Gulotta chiede 66.247.839,20 euro, vengono citati, tra gli altri, la presidenza del ...