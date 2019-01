Influenza gennaio 2019 | sintomi | picco e previsioni Quanto dura

Influenza : stagione tipica - picco a fine gennaio : Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha spiegato a margine della presentazione del primo rapporto dell’Osservatorio Strategie Vaccinali, che quella in corso è una stagione Influenzale tipica, rispetto agli scorsi due anni. “E’ una stagione Influenzale tipica, con un numero di casi che potrebbe essere compreso tra i 4 e i 6 milioni, caratterizzato soprattutto ...

Influenza gennaio 2019 : sintomi - rimedi naturali con o senza febbre e tosse - farmaci per bambini e adulti : Gli ultimi bollettini pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità mostrano un numero di casi in continuo aumento: cosa dobbiamo aspettarci dall’Influenza di Gennaio 2019? Come avevano pronosticato gli esperti, tra dicembre e Gennaio la stagione Influenzale si sarebbe fatta sentire in modo particolare: proprio durante queste feste natalizie circa 250.000 italiani stanno combattendo contro uno dei contrattempi più fastidiosi del ...

