Incubo per Antonio Vacca, spari sul cofano dell’auto per il centrocampista della Casertana

(Di sabato 26 gennaio 2019) Serata daper, rimasto vittima ieri a Napoli di un tentativo di rapina. Il, ex Benevento, Barletta, Livorno, Reggiana, Foggia e Parma, avrebbe persino rischiato la vita. Il diretto interessato ha postato una foto sul suo account Instagram in cui è stata allegata la fotosua Bmw con un foro di pistola sulposteriore. Un’immagine con i colpi che ha ricevuto la sua macchina, mettendo in pericolo sia lui, che le sue bambine., 29 anni, papà di due bambine, è seguitissimo sui social con oltre 110mila follower«Mi avete sparato appresso per la seconda volta» «Per la seconda volta – ha scritto – mi avete sparato appresso senza sapere se dietro ci fossero le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i gioielli in questa città abitata da gente di m… che prova solo invidia…da domani non ...