Incendio nella zona industriale di Bolzano | la colonna di fumo visibile da lontano

Due persone sono morte in un Incendio nella località sciistica di Courchevel - in Francia : In Francia due persone sono morte in un incendio in un edificio di Courchevel, una località sciistica della Savoia. L’incendio è cominciato alle 4.30 di domenica, al terzo piano di un edificio dove alloggiava una sessantina di lavoratori stagionali, impiegati nelle

Paura a Trino : Incendio nella notte LE FOTO : Paura a Trino: incendio nella notte. Danneggiato il tetto di un edificio divorato dalle fiamme in via dei Tipografi. Paura a Trino: incendio nella notte Le fiamme che aggrediscono le strutture e un ...

Incendio nella notte nelle cantine di un palazzo - nove le persone intossicate : nove persone sono rimaste intossicate, tra cui due bambini, nell'Incendio di un palazzo accaduto nella notte tra giovedì e venerdì piazza Insubria 3. L'allarme è scattato poco dopo le 2. Le fiamme si ...

Scoppia l'Incendio nella cella di una suora - evacuato il convento : nessun ferito : Maltempo, si annuncia il ritorno dell'ondata di gelo 3 'Sì, li ho uccisi io insieme ai miei cognati': 3 arresti, uno anche a Cammarata 4 'Allaccio idrico abusivo', nei guai una coppia di agrigentini ...

Incendio nella notte a San Quirino : due intossicati : Due persone sono state ricoverate in ospedale questa notte per intossicazione da fumo. L'allarme è scattato a mezzanotte e mezza in via Napoleone Aprilis , a San Quirino , in un alloggio dove è ...

Incendio nella Escape Room - morte cinque amiche di 15 anni durante festa di compleanno : Choc nel Nord della Polonia per la morte delle ragazzine: in fin di vita anche un ragazzo di 26 anni. Le cause del rogo non sono ancora state stabilite: le amiche erano nel locale per festeggiare il compleanno di una di loro. Sono state sorprese dall'Incendio: ad ucciderle sarebbe stato il fumo. Le Escape Room sono presenti in tutto il mondo: il gioco consiste nel "fuggire" dopo aver risolto enigmi e indovinelli.Continua a leggere

Calabria : Incendio nella baraccopoli degli immigrati a San Ferdinando : Un incendio di rifiuti è scoppiato nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove vivono centinaia di migranti che vengono occupati come braccianti nella raccolta degli agrumi. Il rogo non ha provocato feriti. Le fiamme hanno distrutto una decina di baracche ed i quaranta cittadini extracomunitari che le occupavano sono stati collocati nella nuova tendopoli. nella baraccopoli di San Ferdinando vivono diverse centinaia ...

Nuovo Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - danni ma nessun ferito : San Ferdinando , Reggio Calabria, - Un incendio di rifiuti, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato ieri sera nella parte perimetrale della baraccopoli di San Ferdinando, in ...

Foggia - Incendio nella baraccopoli di Borgo Mezzanone : nessun ferito : L'incendio si è esteso su una superficie di circa trecento metri quadri, l'intervento per lo spegnimento delle fiamme e per la bonifica della zona è durato più di due ore. Tra il 30 ottobre ed il primo novembre scorsi si sono verificati altri due grossi incendi

Francia : si aggrava il bilancio dell’Incendio nella periferia di Parigi - 4 morti : Si è aggravato il bilancio dell’incendio divampato ieri sera un’abitazione nella periferia di Parigi, a Bobigny. Forti citate da Le Figaro riportano 4 vittime: in precedenza si era parlato di 3 vittime, 2 bambine e una ragazza. L'articolo Francia: si aggrava il bilancio dell’incendio nella periferia di Parigi, 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio nella notte in un capannone : bruciati quaranta quintali di sansa : OSTUNI - Due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Ostuni e l'altra del comando provinciale di Brindisi, hanno lavorato per circa quattro ore per spegnere un Incendio divampato nel ...