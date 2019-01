Incendio in casa | morto ex calciatore | mondo del calcio sotto shock NOME e DETTAGLI

Incendio in casa - ex calciatore in gravissime condizioni : mondo del calcio sotto shock [NOME e DETTAGLI] : mondo del calcio sotto shock nelle ultime ore, nelle ultime ore Incendio scoppiato nell’abitazione di Vittorio Zanetti, ex calciatore del Forlì e del Cesena. Nel dettaglio è stato attaccato da un Incendio mentre dormiva, secondo alcune notizie forse a causa di una coperta elettrica. Zanetti ha cercato di mettersi al riparo ma ha perso i sensi prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco chiamati da altre persone all’esterno. ...

Incendio in casa a Scoglitti - vigili urbano salva anziana : Dipendente della Polizia municipale salva un'anziana donna da un Incendio. Il Prefetto Dispenza: “Gesto coraggioso, esempio di altruismo”.

Veronica Pivetti : “A 50 anni un Incendio mi ha portato via tutto. E ho scoperto che il mio ex mi tradiva “grazie” al mio vicino di casa” : “A 50 anni mi è veramente cambiata la vita. Un incendio mi ha portato via tutto. Sono ripartita da me stessa. Una volta spente le fiamme non avevo più nulla. Non è stato facile ma quella brutta esperienza mi ha spronata”, ha rivelato Veronica Pivetti in un’intervista al settimanale Chi. Attrice di numerose fiction e anche conduttrice di Amore Criminale, una carriera costellata di successi professionali e di momenti difficili sul ...

Incendio di tetto in una casa di Challand: Alle 19.30 di sabato 5 gennaio è stato lanciato l'allarme per un Incendio di tetto che ha interessato un'abitazione di Challand-Saint-Anselme. Dalla caserma dei Vigili del fuoco di Aosta sono partiti ...

Incendio di tetto in una casa di Challand : Alle 19.30 di sabato 5 gennaio è stato lanciato l'allarme per un Incendio di tetto che ha interessato un'abitazione di Challand-Saint-Anselme. Dalla caserma dei Vigili del fuoco di Aosta sono partiti ...

I vicini notano il fumo e chiedono aiuto : ad appiccare l'Incendio il proprietario di casa rintracciato a Bari : Dopo aver appiccato l'incendio all'interno della sua abitazione il proprietario si è allontanato in auto facendo perdere le sue tracce. Indagini in corso

Ex agente della scorta di Giovanni Falcone muore nell'Incendio di casa sua : È morto soffocato dal fumo mentre il fuoco divorava l'appartamento al terzo piano di via delle Ferriere, nel quartiere savonese di Legino: Walter Cucovaz, ex poliziotto e ex membro della scorta di Falcone, se ne è andato così ieri sera, poco dopo le 23. A dare l'allarme è stata una vicina che ha sentito prima l'odore acre del fumo che poi ha visto uscire da sotto la porta dell'appartamento di Cucovaz. I vigili del ...

Incendio a casa : tre feriti di cui uno grave - a salvarli è stato un automobilista : Incendio in un appartamento a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove nella notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Campo Marzio. Ad accorgersi del rogo è stata la moglie 79enne, che è subito scesa in strada dando l’allarme ad un’auto di passaggio con una giovane coppia a bordo. Il ragazzo è andato su per le scale, trovando un’altra anziana 76enne e l’uomo 84 enne, che è stato portato in strada. I ...

Botti di Capodanno : petardo in casa lanciato da una finestra - è divampato un Incendio : Dieci persone, tra cui cinque bambini, che si trovavano una palazzina di via Forte dei Cavalleggeri a Livorno sono state soccorse verso le 2 dai volontari del 118, e alcune di loro trasferite a scopo precauzionale in ospedale per lieve intossicazione da fumi, a causa di un piccolo incendio di materiale in un corridoio condominiale dell’edificio. Le fiamme immediatamente spente, spiegano i vigili del fuoco, probabilmente sono state ...

Casale di Scodosia. Incendio devasta un mobilificio in via Caodalbero : Un Incendio ha letteralmente devastato un mobilificio nella Bassa Padovana. Il devastante rogo è divampato nella prima serata di ieri in

Incendio a Zagro di Cellio: casa inagibile