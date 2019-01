Inaugurazione anno giudiziario - al centro temi migranti e diritti : Inaugurazione anno giudiziario, al centro temi migranti e diritti Pur senza riferimenti diretti, le toghe prendono posizione: "Politica totalmente disinteressata al profilo umanitario" della questione immigrazione, attacca il pg di Torino Saluzzo. Da Roma gli fa eco il pg Salvi: "Legalità non è solo ...

Inaugurazione anno giudiziario a Catanzaro : 'Ndrangheta tentacolare - 2.000 affiliati a cosche : In tal modo si corrompe l'elemento centrale dell'economia capitalistica, "il mercato", con tutte le conseguenze in termini economici e sociali. Questa modalità " ha rilevato Introcaso - si riversa ...

Inaugurazione anno giudiziario - il Presidente Tanisi : 'In aumento i reati contro la pubblica amministrazione' : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Inaugurazione dell'anno giudiziario - Bonafede : giustizia lenta non è giustizia giusta : Torino, Migranti: Saluzzo, politica disinteressata a umanità La politica di contrasto all'immigrazione clandestina e di controllo del territorio è "dovuta e sacrosanta" ma "al tempo stesso ...

Anno giudiziario - Inaugurazione procure : 10.24 Apertura dell'Anno giudiziario nelle procure d'Italia.Il pg di Milano,Alfonso, ha lamentato la "grave situazione" per carenze di organico.Boom delle richieste di asilo, secondo la presidente della Corte d'Appello, Tavassi. A Catania il presidente della Corte d' Appello Meliadò rileva come restino numerosi i procedimenti per fatti di criminalità organizzata.A Roma,il procuratore generale Salvi ha evidenziato "una drastica riduzione"degli ...

Scuola di specializzazione in beni archeologici - martedì 29 gennaio l'Inaugurazione dell'anno accademico : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

GSSI : ieri l'Inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 : Il Nobel ha ringraziato per il dono e ha commentato: "Grazie per questo pensiero, simbolo non solo di una città che rinasce e si ricostruisce come luogo di scienza e sapere, ma anche di un legame ...

Università - anno accademico : Inaugurazione col Nobel Tirole - foto - : Questo è un bene perché l'economia è una scienza morale e filosofica. Non è possibile ignorare le più ampie tematiche sociali nei nostri tempi. Si pensa invece che l'economia abbia trionfato sui ...

Inaugurazione CoEHAR : centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo : Il 20 Dicembre 2018 alle ore 10 presso l’Aula Magna della Torre Biologica dell’Università degli Studi di Catania saranno inaugurate le attività del CoEHAR – il centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo, diretto dal prof. Riccardo Polosa. Il centro è stato istituito con D.R. n. 849 del 7.3.2018 ed è dedicato allo studio degli effetti e dei danni prodotti sulla salute dal fumo di tabacco ed in particolare alle ...