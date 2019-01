Il video di Berlusconi Sono tornato in campo L' Italia è in pericolo

Silvio Berlusconi - il videomessaggio 25 anni dopo : "Perché sono stato costretto a candidarmi" : "L'Italia corre un pericolo grave". Silvio Berlusconi parla in un videomessaggio per i 25 anni di Forza Italia e proprio come nel 1994 il Cavaliere spiega il motivo della sua nuova "discesa in campo". Allora formò il partito e si candidò premier per battere la gioiosa macchina da guerra di Achille O

video – Silvio Berlusconi : “Non voglio far guidare il mondo ai cinesi - mi candido alle Europee” : Silvio Berlusconi è pronto a candidarsi per le Europee Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in Sardegna per la campagna elettorale per le regionali: ” Ho deciso di presentarmi alle elezioni europee per portare in Europa la mia voce” / courtesy SARDEGNA UNO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Berlusconi Mi candido alle Europee Giustizia Boschi Più facile che Salvini restituisca i 49 milioni che accordo con ...

video : Silvio Berlusconi snobba il Premier Conte : Silvio Berlusconi non sa più fare "buon viso a cattivo gioco", sarà l'età, sarà che "rosica", ma il suo odio verso il MoVimento 5 Stelle lo ha fatto diventare un gran maleducato. Come potete vedere nel Video qui sopra, ieri il leader di Forza Italia ha incrociato nei corridoi del Quirinale il Premier Giuseppe Conte, ma non si è degnato di salutarlo.Berlusconi, addirittura, gli dà le spalle come se fosse uno qualunque (anzi, peggio) e senza ...

Berlusconi : "Manovra? Una legge senza contenuti - dobbiamo mandare a casa questi incapaci" | video : "Siamo nelle mani di un governo di dilettanti, anche umanamente lontani da un grado minimo di cultura. Sono molto pessimista su un cambio della legge di bilancio. Voteremo no a questa fiducia"

Renzi : 'Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi - pischello rispetto a Salvini'(video) : Matteo Renzi ritiene che la sinistra debba chiedere "scusa" a Berlusconi. Non si tratta di una mano tesa dal Pd a Forza Italia o qualcosa che, in qualche modo, possa riportare ai tempi in cui, dopo il patto del Nazareno, i due partiti fortemente eterogenei governavano insieme. L'intento è quello di far passare in cattiva luce le gesta di Matteo Salvini, leader di una Lega che viaggia a velocità supersonica nei sondaggi elettorali. Il senatore ...