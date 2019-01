glistatigenerali

: Il #Venezuela rischia di diventare la Siria del #Sudamerica. #Maduro #crisi #26gennaio #Guaidó - ValentinaSaini : Il #Venezuela rischia di diventare la Siria del #Sudamerica. #Maduro #crisi #26gennaio #Guaidó - Gepe64 : @red_mask9 @dangdaide Ipotesi gomplottista, ma neanche tanto. Putin rischia di perdere le battaglie Trump, Brexit e… - News_24it : #Latina #Notizie #News Pacifico (M5S): «In Venezuela si rischia una nuova Libia, l’Italia non sia complice del tent… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) L'economia è ridotta al lumicino, l'82% della popolazione vive in condizioni di povertà , il 52% in condizioni di estrema povertà, , il denaro non vale quasi più nulla: per comprare anche solo un po' ...