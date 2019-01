Il premier Conte al Times : 'Italexit? Non c'è alcuna possibilità che accada' : ROMA 'Non c'è nessun piano per un Italexit, non c'è alcuna prospettiva, alcuna prospettiva in questo senso. L'Italia è determinata a risolvere i suoi problemi all'interno dell'Ue'. Intervistato dal ...

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata : Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata moglie Giuseppe Conte, ecco chi è Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la ...

Giuseppe Conte - il discorso del premier a Davos : “Riportare il potere al popolo” : Signori e Signore, Grazie per l’opportunità di parlare ad una platea così illustre. Le molte sfide internazionali di fronte a noi, come il protezionismo, i flussi migratori, il cambiamento climatico, le persistenti crisi internazionali, ci spingono a concentrarci sulle complesse dinamiche che coinvolgono le relazioni fra i principali attori globali. L’opinione pubblica europea ha considerato per anni il progetto europeo come uno strumento per ...

Il premier Conte a Davos : «Con l'euro - debito in aumento e freno alla crescita» : Con il primo Giuseppe Conte ha discusso di economia e giustizia, non prima di avere ribadito il suo grazie per la collaborazione nell'arresto di Cesare Battisti. Con la seconda l'incontro è stato più ...

Giuseppe Conte - il retroscena : Macron e migranti - premier fregato da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista : ...il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi il premier sta cercando di ricucire relegando la polemica di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista nei confronti della Francia a 'questioni di politica ...

Conte vede il premier etiope AbiyCosì l'Italia torna grande in Africa : Anche in Africa c'è un governo del cambiamento. E' quello del premier etiope Abiy, che ha portato alla storica pace con l'Eritrea. Il vertice con Conte, dopo la visita in Sahel, dimostra che l'Italia vuole tornare a incidere: basta regali a Francia e Cina Segui su affaritaliani.it

Cos'è il 'caso Alpa' e perché le Iene vogliono una fattura dal premier Conte : Si torna a parlare della concorso dell'Università di Caserta nel 2002, quando tra i docenti della commissione figurava un...

Giuseppe Conte - Le Iene lanciano la bomba : soldi - il servizio che fa tremare il premier : bomba in arrivo su Giuseppe Conte. A lanciarla Le Iene, che domenica sera 20 gennaio manderanno in onda il servizio di Antonino Monteleone in cui si chiede conto al premier dei suoi rapporti con Guido Alpa, principe del foro, suo maestro professionale e, forse, anche socio in affari. Leggi anche: "M

Giuseppe Conte - il sondaggio di Antonio Noto lo affonda : il dato sconcertante sul premier - e Juncker - : Il sondaggio di Antonio Noto è un campanello d'allarme per Giuseppe Conte e i politici in generale. Sul Quotidiano nazionale si riflette sui giovani e i loro punti di riferimento. La loro fiducia nei ...

Giuseppe Conte - il sondaggio di Antonio Noto lo affonda : il dato sconcertante sul premier (e Juncker) : Il sondaggio di Antonio Noto è un campanello d'allarme per Giuseppe Conte e i politici in generale. Sul Quotidiano nazionale si riflette sui giovani e i loro punti di riferimento. La loro fiducia nei partiti, spiega il sondaggista, è appena al 10%, l'influenza della scuola sui loro comportamenti è s

Migranti - Conte : dopo premier sarò avvocato contro trafficanti : "Quando avrò smesso questo mio mandato di servizio per il popolo italiano, mi dedicherò al diritto penale per perseguire e assicurare alla Corte internazionale" i trafficanti di uomini. Lo ha detto il ...