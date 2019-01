Il Papa | la Chiesa ferita dal peccato non sente le grida d' aiuto

Papa Francesco a Panama : "Non voglio una Chiesa più cool" : Panama , askanews, - Papa Francesco non vuole una Chiesa "più divertente o più 'cool'" per attirare nuovi fedeli. "Vogliamo dirvi di non avere paura, di andare avanti con questa energia rinnovatrice e ...

Quello "spin doctor" del Papa che spinge la Chiesa a sinistra : L' 'ospedale da campo' che abbraccia il mondo e magari - insistono i conservatori - lo coccola troppo, al punto di far sparire le differenze - considerate necessarie - tra Chiesa cattolica e ...

Il "nulla osta" del Papa alla Cei : la Chiesa si schiera contro il governo : Giuseppe Conte è andato in visita privata da Papa Francesco. La foto li ritrae sorridenti, eppure è uno scatto che non rappresenta affatto lo stato dei rapporti tra mondo cattolico e governo. Sebbene Salvini continui a ripetere che "i cattolici sono con me", lo stesso non si può dire per i vertici delle gerarchie ecclesiastiche. Che negli ultimi tempi sembra stiano abbandonando la consueta "imparzialità" vescovile per posizionarsi agli antipodi ...

Degrado - prima il Papa poi il vescovo di Roma Sud : monito della Chiesa : Gli uomini di Chiesa alzano la voce sul Degrado: chiedono spiegazioni, appoggiano chi protesta. Quella del vescovo ausiliare di Roma Sud, Paolo Lojudice, è la terza denuncia in 12 giorni. Primo fu il ...

Antonio Socci : Papa Francesco - i migranti e Satana Salvini - così la Chiesa si sta auto-distruggendo : Ma che sta succedendo nella Chiesa cattolica? La situazione non è solo catastrofica: è anche assurda. Infatti la realtà parla di chiese che si svuotano drammaticamente in Occidente e di un Oriente dove i cristiani sono duramente perseguitati. La realtà parla di sparizione dei tradizionali movimenti

Pedofilia - Papa "contro abusi serve conversione"/ Lettera Francesco ai vescovi Usa : coperture minano la Chiesa : Papa Francesco scrive Lettera ai vescovi Usa su dramma della Pedofilia: 'contro abusi serve la conversione, non le commissioni'. Le coperture e la Chiesa

Pedofilia - parla Papa Francesco : “Abusi e coperture hanno minato la credibilità della Chiesa” : La lettera di Bergoglio ai vescovi degli Stati Uniti. "Negli ultimi tempi la Chiesa si è vista scossa da molteplici scandali che toccano nel più profondo la sua credibilità. Tempi burrascosi nella vita di tante vittime che hanno subito nella loro carne l'abuso di potere, di coscienza e sessuale da parte di nostri ministri".Continua a leggere

Papa Francesco : 'Meglio atei che cristiani che vanno in chiesa e odiano gli altri' : In questi giorni di festività natalizie, Papa Francesco ha lanciato un forte messaggio alla comunità cristiana: 'Meglio essere atei e non credere in Dio che essere cristiani che vanno ogni domenica in chiesa ma odiano il prossimo'. Secondo il pontefice è stato definito 'scandaloso' il comportamento di alcune persone che a parole si professano cristiani e, pur frequentando con assiduità i luoghi di culto e la casa di Dio, parlano male della ...

Papa Francesco - l'affondo brutale ai "cattivi cristiani" : meglio atei che stare tutto il giorno in chiesa : L'ultima dichiarazione di Papa Francesco non mancherà di scatenare critiche e polemiche da parte dei suoi sempre più numerosi detrattori. Il pontefice, citando il "discorso della montagna", ha preso le distanze da "quelle persone che vanno in chiesa, magari stanno tutto il giorno in chiesa, e poi vi

