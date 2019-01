Il nuovo Baby SUV di casa Ford che manderà in pensione l’Ecosport

laragnatelanews

(Di sabato 26 gennaio 2019)L’Ecosport appena uscito, aveva attirato l’attenzione del pubblico per le sue dimensioni contenute e per un ricordo – seppur vago – dell’indimenticato Daihatsu Terios, piccolo e possibile. Avevamo fatto la prova appena uscito e non ne eravamo rimasti particolarmente entusiasti. La plastica e i comandi interni erano da utilitaria, i sedili e le rifiniture povere e poi quella ruota posteriore scomoda e esteticamente inappropriata. Poi però tutto è cambiato con il Restyling 2017.Daihatsu Terios Nonostante un importante restyling, che ne ha fatto balzare le vendite in alto come non mai, l’Ecosport è prossimo al pensionamento. La nuova generazione del piccolo Crossover dellasta muovendo già i suoi passi. Si tratterà di una vettura completamente diversa e molto più vicina all’auto da cui deriva, sia per contenuti tecnici, che per ...