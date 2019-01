Il miglior Zielinski della stagione, mai così nel vivo del Napoli

ilnapolista

(Di domenica 27 gennaio 2019) Attestato di stima di Ancelotti Chissà se Piotrtroverà più un allenatore che gli affidi le chiavi del centrocampo. In condominio con Fabian Ruiz certo ma quello di Carlo Ancelotti nei confronti del polacco è stato un attestato di stima. Di grande stima. A Milano ha schierato due centrocampisti e nessuno di rottura. Ha cominciatocome aveva finito contro la Lazio. Ma eravamo un uomo in più.Quando responsabilizzi una persona, un calciatore, il risultato è che puoi ottenere una risposta che fin lì non ha mai ricevuto. À quel che è avvenuto questa sera a San Siro contro il Milan.non si è perso. Non ha avuto i suoi black-out, anzi. Non ha ha quasi mai perso il baricentro. Ha toccato molti palloni, moltissimi. È stato il calciatore che ne ha toccati di più. Chissà se prima di stasera avesse mai concluso una partita col record di palloni toccati. 107 questa sera: ...