Il Governo tedesco ammette | ' Il capolavoro Vaso di fiori del pittore Jan van Huysum è

Sophia - Salvini replica a Governo tedesco : “Se qualcuno si sfila ce ne faremo una ragione. A noi va bene - ci fa un favore” : “È da sei mesi che chiediamo un cambiamento delle regole perché in questa missione internazionale, internazionale solo sulla carta, c’è il fatto che tutti i migranti debbano sbarcare solo in Italia. Se qualcuno sta pensando di fare un danno all’Italia sfilandosi dalla missione voglio dire che per noi non è un problema” anzi ci fa “solo un favore”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza ...

Governo tedesco vieta a compagnia aerea iraniana di effettuare voli in Germania - : "Pertanto, nella politica estera della Germania c'è l'interesse nel vietare i voli in Germania a società che sostengono il conflitto in Siria e che sono coinvolte nel peggioramento della situazione ...

La Cina spaventa e anche la Germania corre ai ripari : Governo tedesco rafforza legge anti-takeover : Gli investimenti cinesi in settori sensibili come le tlc, la difesa, l'energia, i media, preoccupano anche il governo tedesco, che lo scorso mercoledì ha approvato un progetto di legge che amplia i ...